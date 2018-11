Brag i Vega: Courtney Barnett gør garagerock rødglødende igen Den australske guitarist og sangskriver ryster indie-universets alfestøv af rockhåret og rendyrker rockfølelsen. Søndag aften gav Courtney Barnett et brag af en fødselsdagsfest på scenen i Vega.

Hvor er det skønt at opleve en musiker, der bare lyder, som om hun er født til at stå på en scene og fyre den af. Der er masser af rusk, riv og umiddelbar charme på Courtney Barnetts realistisk klingende pladeudgivelser, men selv om man altså kunne være beredt på noget med spræl og spark, var det alligevel en overraskende eksplosiv og medrivende oplevelse at høre hende live.