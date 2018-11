Hypet forfatters historie kommer til HBO: Det bliver ekstremt spændende at se, hvordan den filmatisering tager sig ud Politikens anmeldere har bl.a. kig på filmatiseringen af Elena Ferrantes Napoli-romaner, verdens bedste symfoniorkester, der kommer til byen, og en stor verdenspremiere på Louisiana.





TV

My Brilliant Friend. HBO Nordic. Premiere 18. nov.

Pseudonymet Elena Ferrante tog i den grad verden med storm – vindstyrke12 på Beaufort-skalaen – da hun 2012 udgav første bind af den såkaldte Napoli-tetralogi om pigen Elena Greco og hendes veninde Rafaella (kaldet Lila) Cerullo. Historien tager sin begyndelse i nutiden, da hovedpersonen modtager et telefonopkald og meddelelsen om, at hendes barndomsveninde er forsvundet. Det kommer ikke som nogen umiddelbar overraskelse for Elena, da Lila ofte har talt om at gøre som en boble i bækken: forsvinde uden at efterlade sig nogen spor. Og så har Proust jo heldigvis ikke levet forgæves. Thi beskeden sætter gang i erindringen, og vi transporteres tilbage til Napoli i de to pigers barndom i 1950’erne, og i løbet af de fire bind udvikler fortællingen sig til både en udviklingsroman og en beskrivelse af det bizarre italienske samfund fra efterkrigstiden og til vore dages populistiske cirkus. Instruktionen er lagt i hænderne på Saverio Costanzo, der forestod den italienske udgave af ’In Treatment’, og de unge piger spilles af Elisa del Genio og Ludovica Nasti. Det bliver ekstremt spændende at se, hvordan den filmatisering tager sig ud. palle

BEAT

Turbolens-koncert. Hotel Cecil. 15. nov.

Turbolens er et vaskeægte børneband, der består af en håndfuld børn i alderen 10-14 år og en voksen barnlig sjæl i form af den tidligere Mew-guitarist Bo Rune Madsen. Umiddelbart lyder det måske som en lidt opfindsom gimmick, men Turbolens er en helt sjælden musikalsk oplevelse, der bygger bro over generationskløften med sange, man ikke glemmer, når først man har hørt dem, især ’Rastløse bevægelser’ vil jeg gå så langt som til at kalde livsbekræftende, selv om det er et lidt irriterende adjektiv. Turbolens har udgivet de to anmelderroste ep’er, ’Tro, håb og kærlighed’ og ’II’. Om projektet siger Bo Rune Madsen selv: »Vi kan lære af børnene og deres måde at lege sig ind i verden på. Vi voksne forstener nemt i vaner og ufrugtbare veje, der leder ingen steder hen. Vi må åbne os selv over for verden og lade den forandre os, ligesom vi forandrer den«. lo

KUNST

Cecily Brown: Where, When, How Often and With Whom. Louisiana. Til 10. marts

Pornografi er kun ét af de temaer, der indgår i Cecily Browns malerier. Også motiver fra den kunsthistoriens klassiske mestre, Bruegel, Degas, Manet m.fl., kan man risikere at falde over i de malerier, som den New York-baserede britiskfødte kunstner nu udstiller på Louisiana. Men også moderne problemstillinger, kendt fra samfundsdebatten, kan krydse ind i forudsætningerne til hendes produktion. Umiddelbart kan Cecily Browns billeder minde om en malerisk fusion af Francis Bacon, Philip Guston, Willem de Kooning og Joan Mitchell. De tangerer abstrakt ekspressionisme, men synes også at rumme et figurativt indhold, hvis man ser godt efter. Louisianas udstilling omfatter værker fra de seneste 25 år, bl.a. 20 monotypier og så det over 10 meter lange triptykon ’Where, When, How Often and with Whom’, som ikke tidligere har været vist offentligt. Dette store maleri får nu sin verdenspremiere på Louisiana. Det har derfor givet navn til udstillingen, som er kunstnerens første repræsentation på et europæisk museum i en længere årrække. ’Where, When, How Often and with Whom’ vises frem til 10. marts. hornung

FILM

Suspiria. Instr. Luca Guadagnino. Biografpremiere 15. nov.