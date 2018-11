Neil Armstrongs id-plade fra ’Apollo 11’-rumrejsen solgt på auktion for 3 millioner kroner En platte, en tegning og en besked fra Neil Armstrong til påskeharen er alle blevet solgt på en auktion, hvor over tusind genstande med relation til USA’s tidligere rumrejser indbragte mere end 48 millioner kroner.

Auktion. 3 millioner kroner. Så meget betalte en køber i weekenden for Neil Armstrongs id-plade fra rumrejsen i 1969, hvor han som første menneske gik på Månen. Og det på trods af at nogen har klistret pladen fast på en træplatte under en illustration af rumskibet, der ser ud, som om den er skåret ud i pap.

Salget skete, da det amerikanske auktionshus Heritage Auctions i weekenden bortauktionerede en samling objekter med relation til Apollo-rumrejserne.

På samme auktion blev der solgt en skitse, Neil Armstrong dengang tegnede for at forklare sin far, hvordan rumskibet hang sammen. Den gik for 266.000 kroner. Og bevares, han var første mand på Månen. Men den raketskitse er ikke meget mere, end hvad en 8-årig kunne have tegnet.





Foto: Heritage Auctions Neil Armstrong tegnede Apollo 11 for sin far for at forklare, hvordan månelandingen skulle foregå. Denne tegning blev på en auktion i sidste uge solgt for 266.000 kroner.

Auktionen fandt sted i Dallas og indbragte ifølge det britiske medie Daily Mail i alt over 48 millioner kroner.

Blandt de øvrige genstande var en besked, Neil Armstrong som barn havde skrevet til påskeharen, og et amerikansk flag, der var med på ’Apollo 11’, men ikke blev plantet på Månen. Et af de mindre populære objekter var en pose med et kilo talkum dateret 1972, hvor den sidste Apollo-rumrejse fandt sted.



Foto: Heritage Auctions En pose talkum blev også bortauktioneret. Der skulle dog ikke mere end et bud på 450 kroner til for at sikre sig ejerskab over den.

»En dobbelforseglet pose godt gammeldags hvidt talkumpulver«, begynder beskrivelsen.

450 kroner lykkedes det at skrabe hjem for den.

20. juli næste år er det 50 år siden, Armstrong trådte menneskehedens første skridt på Månen. I den forbindelse bliver der afholdt yderligere to auktioner med den berømte astronauts ting.