Du er pænere, end du tror: Lady Gagas kropskomplekser giver inspiration til ny udstilling Udstillingens værker skal sætte fokus på forskellen mellem, hvordan vi ser ud, og hvordan vi tror, vi ser ud.

Kan du huske kødkjolen? Juletræsparykken, pistol-bh’en eller de utallige tætsiddende latexdragter?

Sangeren Lady Gaga er kendt for at lege med sit udseende, og det har givet den britiske fotograf Derek Santini inspiration til at bruge hende i en udstilling om problemet med vores forskruede selvbillede.

Da han i 2009 blev bedt om at fotografere en for ham helt ukendt sanger, der over for at skulle udgive sin første single, ’Just Dance’, var han imponeret over, hvor overdrevet og samtidig kontrolleret den unge kunstner var.

»Hun vidste, hvad hun ville, hun var virkelig professionel«, siger han til det britiske medie BBC.

»Hun var hele tiden så opmærksom på sit billede, og hvad hun gjorde«.

Efter hun brød igennem med kæmpehits som ’Telephone’, ’Paparazzi’ og ’Pokerface’, har Lady Gaga flere gange offentligt fortalt om sin kamp for at acceptere sit udseende. Hun har lidt af spiseforstyrrelserne bulimi og anoreksi.

Derfor har Santini nu besluttet at bruge sine billeder af Gaga i en udstilling, der skal sætte fokus på begrebet kropsdysmorfi. Direkte oversat betyder dysmorfi vanskabelse, og udtrykket kropsdysmorfi beskriver en mental tilstand, hvor en person bruger meget tid på at bekymre sig om fejlene ved sin krop og sit udseende.

Lammehjerte i glas

»Vi er alle sammen selvbevidste, vi dokumenterer alle sammen os selv hele tiden«, siger Santini til BBC som var på spørgsmålet om, hvorfor han deltager i udstillingen.

Sammen med ti andre viser han sine værker under titlen ’Identity’ på Zebra One Gallery i London.

Udstillingen er en blanding af fotografier, malerier og skulpturer. Den tæller blandt andet illustrationer af mennesker, som dækker deres nøgne kroppe med lærreder påtrykt billeder af, hvordan de tror, de ser ud.

Ikke alt er dog så selvforklarende.

Som sit bidrag har kunstneren Scarlet Isherwood leveret et lammehjerte indstøbt i glas med sommerfugle og glimmer omkring.

Foto: Scarlet Isherwood/Zebra One Gallery Lammehjertet støbt ind i en glaskuppel er en del af udstillingen.

Hjertet skal ifølge Isherwood repræsentere folks følelser, værdi og selvværd, mens sommerfugle og glimmer er et billede på, hvad medierne gør ved billeder af mennesker, og hvordan de tager kontrollen over menneskers selvbillede.

Udstillingen åbner på Zebra One Gallery 24. november.