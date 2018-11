Boganmeldelse: Morten Sabroe taler med sig selv om ... Morten Sabroe Morten Sabroes anden roman i år er Morten Sabroe, når Morten Sabroe er bedst. Og når Morten Sabroe er værst.

Man skal være mere end almindeligt interesseret i Morten Sabroe for at finde Morten Sabroes nye roman ’Mit halve hjerte, mit hele liv’ superinteressant – det er ikke tilstrækkeligt at være interesseret i mennesket, man skal være interesseret i Morten.