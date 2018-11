Nordisk Films navn misbrugt: Falsk caster lovede filmroller, men krænkede piger seksuelt Igennem en længere periode har en eller flere falske castere forsøgt at krænke unge piger via Skype.

Nordisk Film Production har modtaget flere henvendelser fra piger, der er blevet kontaktet af en falsk caster, der kalder sig Sarah Sofie Dahlmose.

Hun har over Skype villet caste pigerne til en ny film.

Flere piger har også henvendt sig til Nordisk Film TV, selv om de to selskaber teknisk set ikke har noget med hinanden at gøre længere.

Nu har Nordisk Film TV udsendt en advarsel på Facebook.

Og Nordisk Film Production bakker op om advarslen.

Desværre har man kendt til sagen igennem et par måneder og har modtaget henvendelser fra en håndfuld piger, fortæller advokat Malene Ehlers.

»Da der tegnede sig et billede af, at det ikke var en enkeltstående begivenhed, anmeldte vi sagen til politiet. Der er stadig en falsk caster på spil, der bruger vores logo og navn til at kontakte unge piger. De piger, der har følt sig krænket, har vi hjulpet videre til politiet«, siger hun.

Hvorfor advarede I ikke selv, da I vurderede, at sagen skulle politianmeldes?

»Vi vurderede, at politiet var bedst til at finde ud af, hvordan man kommer en krænker til livs. Jeg talte med politiet så sent som i går, og de tager fortsat den her sag alvorligt. Men nu hvor det er blevet offentliggjort på Nordisk Film TV’s Facebook-side, at der er en falsk caster i omløb, vil vi meget gerne bakke op om advarslen«.

Pigerne er hovedsageligt blevet kontaktet gennem sociale medier.

Malene Ehlers vil derfor gerne understrege, at Nordisk Film Production aldrig ville caste folk over Skype.

Er man selv blevet kontaktet af Sarah Sofie Dahlmose og har følt sig krænket, kan man henvende sig til politiet.

Krænkere flere steder

Men det er ikke kun Nordisk Film Productions navn, der er blevet udnyttet.

Den sidste uge har Marie Brandstrup Larsen, caster og stifter af CPH Casting, modtaget henvendelser fra flere piger, der ville sikre sig, at det var hende de havde talt med.

For en facebookprofil kaldet ’Marie Brandstrup Sofia Larsen’ havde slået dette opslag op i en gruppe på Facebook:

Men det er også falsk. For personen har brugt Marie Brandstrup Larsens navn til at oprette en agentprofil på TV3 Casting og har kontaktet pigerne via mail:

»Jeg har desværre talt med tre piger, der har gennemført en Skypecasting«, fortæller hun.

Pigerne har oplyst navn, adresse og telefonnummer til den falske caster og fået at vide, at det, de optog, var »fortroligt«.

Derefter har de skypet med en kvinde, der har fået pigerne til at udføre seksuelle handlinger foran kameraet.

Marie Brandstrup Larsen understreger, at hun aldrig ville bede folk om at udføre noget eksplicit seksuelt under en casting. Slet ikke via Skype.

TV3 Casting oplyser, at den samme person har misbrugt deres side før, og at de meldte sagen til politiet, så snart de blev bekendt med den. De har også før advaret deres brugere mod den falske caster.

Om det er den samme person, der har misbrugt Marie Brandstrup Larsens og Sarah Sofie Dahlmoses navne, vil Politiet ikke kommentere på på nuværende tidspunkt.