Tysk koncert aflyst af frygt for sammenstød mellem venstre- og højreradikale demonstranter Men det venstreradikale band Feine Sahne Fischfilet fik alligevel spillet uden at møde modstand fra det yderste højre i Dessau.

Det er ikke hver dag et stort set ukendt punkband med et navn så mærkeligt, at ingen helt forstår det, giver koncert for de fleste store, tyske medier.

Normalt er sekstetten fra Rostock, Feine Sahne Fischfilet, mest overvåget af efterretningstjenesten for sine hårdtslående, »hadefulde og samfundsfjendske« sange. Men tirsdag aften i Dessau fulgte et begejstret publikum på 600 mennesker og en perlerække af medier med, da bandet fyrede op under samtlige kedler på et bryggeri i den østtyske by.

Egentlig skulle koncerten have fundet sted hos Bauhaus-stiftelsen i byen. Men Bauhaus valgte at afvise punkbandet, da højreradikale demonstranter truede med at aktionere imod arrangementet.

Feine Sahne Fischfilet Punkband fra Rostock i Nordtyskland, dannet i 2007 af fem skoleelever. I 2012 satte efterretningstjenesten i delstaten Mecklenburg-Vorpommern bandet under overvågning på grund af »hadefulde tekster med opfordring til voldelige angreb på staten«. Men bandet har også modtaget flere politiske priser fra venstrefløjen for sit engagement og mod. Bandet har offentligt opfordret til demonstrationer mod højreradikalisme og talrige gange blevet overfaldet af nynazister. Feine Sahne Fischfilet (Fin fløde-fiskefilet) har udgivet fem album, hvoraf det seneste ’Sturm und Dreck’ i år har været nummer tre på de tyske hitlister. Vis mere

»Jeg vil gerne takke alle, som er kommet, og som har taget stilling imod højreradikalisme«, sagde bandets sanger, Jan ’Monchi’ Gorkow, ved den udsolgte koncert. Han har tidligere kaldt aflysningen for »patetisk på flere niveauer«.

I en udtalelse skrev bandet:

»Hvis vi og andre folk trækker os tilbage fra hver eneste lille antydning og aflyser hver eneste koncert, der gør nazisterne vrede, så er der ikke meget, som ville finde sted«.

Da Bauhaus-stiftelsen for tre uger siden aflyste koncerten begrundede direktør Claudia Perren det med frygt for skader på den berømte bygning, hvor design- og arkitekturskolen holder til. Bygningen er beskyttet af Unesco og skulle ikke være »mødested for politisk agitation og aggression«.

Nazistiske grupperinger havde på nettet opfordret til demonstrationer mod koncerten. Også mod arrangementet på Bauhaus var der planlagt aktioner; men de blev aflyst, da kun 20 deltagere havde meldt sig under det yderste højres paroler.

»En superfed nyhed – for os er det rigtigt at spille her i Dessau ... Det er vigtigt at vise nazisterne, at man ikke ligger under for dem«, sagde sanger, Jan Gorkow, fra scenen.

Frygten for nynazister

Sagen er blevet politisk, fordi frygten for højreradikalisering har bredt sig siden sommerens tumulter i byen Chemnitz. Her marcherede nynazister sammen med medlemmer af det højrenationale parti, Alternative für Deutschland, i heftige demonstrationer efter mordet på en 35-årig mand. Urolighederne førte til, at Feine Sahne Fischfilet sammen med andre tyske bands arrangerede en gratis koncert imod højreekstremismen.

Aflysningen af koncerten har skadet demokratiet og kulturlivet i vores land Philipp Oswalt, Tidligere direktør for Bauhaus

Derfor har afvisningen af arrangementet fra Bauhaus mødt politisk kritik. Ikke mindst fordi den skulle foregå på netop Bauhaus, der blev lukket af nazisterne i 1930’erne, fordi skolens ideer var imod det totalitære regime.

»Man bør ikke efterlade det indtryk, at pres fra det højreekstremister er nok til at forhindre en koncert. Mørke sider i Tysklands historie har lært os, at det er afgørende at beskytte den kunstneriske frihed. Det er derfor, vi beder alle involverede om at tage ansvar«, lød kommentaren fra den tyske kulturminister, Monika Grütters.