»Welcome back 47« Hitman er tilbage. Og for første gang i 14 år er han igen dansk Danmarks største og mest succesfulde spiludvikler IO Interactive har købt sig selv tilbage på danske hænder. Nu er der premiere på det første store spil siden bruddet med den japanske spilgigant Square Enix. ’Hitman 2’ er nødt til at være en succes.

FOR ABONNENTER

Direktøren for spilproducenten IO Interactive, Hakan Abrak, står meget uroligt for bunden af den store trappe, der forbinder firmaets to sale i den gamle bygning på Gammel Mønt i det indre København.