Nyt medlem udtræder fra Det Svenske Akademi Teologen Jayne Svenungsson nåede at sidde på sin plads i mindre end et år. Hun blev valgt ind, netop som skandalerne ramte institutionen i 2017.

Det Svenske Akademi har mistet endnu et medlem. Teologen Jayne Svenungsson har meddelt, at hun ønsker at udtræde. Hun bliver dermed det medlem, som har siddet kortest tid i Akademiet. Mindre end et år.

Jayne Svenungsson, f. 1973, tiltrådte som nyt medlem i slutningen af sidste år, netop som skandalerne ramte Akademiet for fuld kraft. Mens andre medlemmer af forsamlingen har deltaget højlydt i den svenske debat for at få placeret skyld og ansvar, har Svenungsson holdt lav profil.

Jayne Svenungsson har for et stykke tid siden orienteret Akademiet om, at hun ønskede at udtræde. Når hun vælger at gøre det netop nu, hænger det ifølge hende selv sammen med, at hun ville sikre sig, at Akademiet kunne overleve. Desuden ville hun blive, så hun kunne være med til at sikre institutionens fremtid ved at stemme nye medlemmer ind.

Med Jayne Svenungssons afgang har Det Svenske Akademi 12 aktive medlemmer, heraf tre nyvalgte. De 12 er præcis nok til, at man kan træffe vigtige beslutninger og vælge flere medlemmer ind. Akademiet skal normalt have 18 medlemmer.

Til det svenske nyhedsbureau TT siger Akademiets talsmand Anders Olsson, at han beklager Svenungssons afgang.

»Det har været ekstremt hårdt for os alle, og jeg kan godt forstå, hvor svært det må have været som nyt medlem at komme ind midt i denne krig«.