Fundet i privat fransk samling i 2016: Leonardo da Vinci-tegning kan indbringe gigantisk beløb En genopdaget tegning af Leonardo da Vinci skal under hammeren næste år i det parisiske kunstauktionshus Tajan. De ser et eventuelt salg som en mulighed for at teste markedsprisen på et værk af renæssancemesteren, efter at 'Salvator Mundi' blev solgt for svimlende 450.3 millioner dollars i november 2017.

I mere end tredive år har det parisiske kunstauktionshus Tajan beliggende i hjertet af det 8. arrondissement, favnet bredere, mere skørt. Broget brugskunst fra det 20. århundrede, russisk kuriosa og fransk gadekunst af blandt andet graffitilegenden Blek le Rat. Dog har Tajan fået sin sag for, da de er kommet i besiddelse af, tør man sige, et usædvanligt værk. En genopdaget, dobbeltsidet tegning af Leonardo da Vinci, der vil komme under hammeren 19. juni næste år. Værket, der blev fundet i en privat fransk samling i marts 2016 af Thaddée Prate, seniorspecialist hos Tajan, er tegnet i blæk med en kraftig streg. Den ene side forestiller martyren Saint Sebastian bundet til et træ, og den anden videnskabelige studier af stearinlys. På daværende tidspunkt blev tegningen vurderet til 15,8 millioner dollars, svarende til 104.5 millioner kroner, hvilket afspejlede salget af en anden Leonardo da Vinci-tegning, der blev solgt for 11,5 millioner dollars, svarende til 76 millioner kroner, i 2010. Men i november 2017, da maleriet ’Salvator Mundi’ blev solgt for 450,3 millioner dollars, svarende til 2.9 mia. kroner, er værdierne for hans værker blevet fuldstændig revurderet. Auktionshuset ser derfor et eventuelt salg som en mulighed for at teste markedsprisen på et værk af renæssancemesteren. I efteråret 2019 slår Louvre dørene op for »en hidtil uset udstilling« i anledning af 500-årsdagen for hans død.