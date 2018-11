Banksy beskyldt for antisemitisme efter besættelseskritisk plakat Den britiske gadekunstner Banksys seneste stunt er over stregen, mener en israelsk kunstsamler. Hun beskylder den britiske kunstner for at antyde, at israelerne ikke har ret til et land overhovedet.

En plakat med 12 børn, der bruger et krigshærget vagttårn som luftgynge, har skabt røre om den britiske gadekunstner Banksy.

Under illustrationen af børnene står der: ’Besøg historiske Palæstina. Israelerne var så begejstrede for det, at de aldrig forlod det’.

Plakaten blev givet væk i en bod, Banksy havde lejet under Londons World Travel Market, verdens største event for rejseindustrien. Det vakte kritik fra den prominente israelske kunstsamler Batia Ofer, skriver det tysk-amerikanske medie Artnet.

På Instagram kritiserede hun plakaten for at insinuere, at Israel ikke har ret til at eksistere.

»Dine plakater ligner nazipropaganda fra 1930’erne og spreder antisemitisme«, skrev hun.

Hun vedhæftede en alternativ plakat med teksten: ’Besøg historiske Israel. Alle er velkomne i Mellemøstens eneste demokrati’.

På Ofers tegning har hvert barn fået et mærkat, så gyngerne både bruges af seksuelle minoriteter, israelere, muslimer, drusere, palæstinensere og kristne.

Batia Ofer er kendt for progressive venstreorienterede holdninger til konflikten. I sit opslag skriver hun, at man kan kritisere Israel for den nuværende situation, og at hun støtter en tostatsløsning, hvor begge nationers ret til en del af landet anerkendes. En holdning, den israelske regering er afvisende over for, som løsningen vil se ud nu.

Men hun mener, at plakatens ordlyd er et angreb på israelerne generelt.

»At insinuere, at vi ikke har ret til at eksistere (som er præcis det, din plakat gør ved at bruge begrebet ’historiske Palæstina’) og dermed antyde, at Israel ikke har ret til noget land, er skandaløst«, skriver hun.

Verdens værste udsigt

Den britiske gadekunstner forstår at gøre opmærksom på sig selv.

Senest stod Banksy bag et maleri, der makulerede sig selv, umiddelbart efter det var blevet solgt på en auktion for knap 9 millioner kroner. Kunstværket med titlen ’Girl with Balloon’ omdøbte Banksy derefter til ’Love Is in the Bin’.



Kunstneren har gennem længere tid åbent støttet Palæstina i den gamle konflikt, og den palæstinensiske turistminister, Rula Maayah, har lovprist plakaten.

»Han har besøgt Palæstina, blev rørt af synet og ville vise, hvad han følte. Han ville vise de lidelser, han så under sit besøg, og jeg tror, at det hjælper os mere, end at vi taler om det«, siger hun til det britiske mellemøstmedie The National med henvisning til sit turistministerium.

Ved tidligere lejligheder har ministeren rost hotellet The Walled Off Hotel på Vestbredden, som bryster sig af at have ’verdens værste udsigt’, som det ligger placeret lige foran den 8 meter høje betonmur, der adskiller det palæstinensiske område af Vestbredden fra Israel. Hotellet er fyldt med kunst, der forholder sig kritisk til Israel-Palæstina-konflikten. Det første år efter åbningen i marts 2017 tiltrak det ifølge Rula Maayah 50.000 besøgende.

På turistmessen udstillede Banksy også to betonblokke, der skulle forestille den 700 kilometer lange mur mellem Israel og Vestbredden. På den er tegnet en israelsk og en palæstinensisk engel, der begge fortsøger at rive muren fra hinanden.