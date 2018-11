Marie Antoinettes perlevedhæng slår salgsrekord på auktion

En perle og en diamant, som engang var ejet af Marie Antoinette, er blevet solgt hos auktionshuset Sotheby's i New York for 237 mio. kroner. Marie Antoinette, blev dræbt under Den Franske Revolution af oprørere, men nåede at smugle nogle af sine smykker ud af landet først. A natural pearl and diamond pendant once owned by Marie Antoinette is held by a model during a press preview ahead of the upcoming auction "Royal jewels from the Bourbon Parma Family" at Sotheby's in Geneva November 7, 2018. REUTERS/Denis Balibouse TPX IMAGES OF THE DAY