Genopdaget Hammershøi-maleri blev solgt for over 30 millioner kroner På en auktion i New York blev buddene på et Vilhelm Hammerhøi-maleri højere og højere.

Et maleri af den danske kunstner Vilhelm Hammershøi er blevet solgt for svimlende fem millioner dollar på en auktion i New York. Det svarer til 32 millioner kroner. Det oplyser auktionshuset Christie's i en pressemeddelelse. Der er tale om maleriet 'Interiør med kunstnerens staffeli, Bredgade 25', som forestiller et værelse på malerens bopæl i det indre København. Det blev malet i 1912. Auktionen fandt sted den 31. oktober i New York, men først nu vælger auktionshuset at løfte sløret for det bemærkelsesværdige salg. Ifølge kommunikationsdirektør Stephanie Manstein fra Christie's er maleriets historie noget ganske særligt. »Det har hverken været på markedet før eller været udstillet. Det har udelukkende været i private rum hos ejerne, siger hun til Ritzau. »Det er blevet genopdaget, hvilket er en sjælden ting, tilføjer hun. Selv om der er tale om et astronomisk beløb, er det ikke det dyreste Hammershøi-maleri. Ifølge Christie's er det dyreste maleri af den danske kunstner maleriet 'Interiør med kvinde ved klaver'. Det blev i 2017 solgt for hele 6,2 millioner dollar Danske Vilhelm Hammershøi levede fra 1864 til 1916. ritzau