5 hjerter: Mariah Carey er tilbage i topform - og hun er ude med riven Rosalía og Mariah Carey er begge ude med to af årets bedste popudgivelser. Den spanske sangerinde Rosalía har givet nyt liv til flamencotraditionen, og Mariah Carey har lavet et gyldent og spydigt hyldestalbum til r&b-musikken. Det skriver Lucia Odoom i denne dobbeltanmeldelse.

Rosalía Vila Tobella er en spansk sangerinde, som på ganske kort tid er kommet på fornavn med hele verden under kunstnernavnet Rosalía. I de internationale musikmedier bliver hun kaldt et geni, en reformist og en ild. Og med sit andet album, ’El Mar Querer’, har hendes navn spredt sig som en steppebrand langt ud over de spansktalende landegrænser.