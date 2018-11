Er det fremtiden? Mercedes-Benz sponsorerer sangere, forfattere og museumsbesøg

»Du kan selvfølgelig ikke sammenligne Storbritannien og Danmark fuldstændigt, men de steder i verden, hvor det offentlige, det private og kulturlivet er gået sammen om at skabe nogle meningsfulde platforme, er der virkelig opstået nogle interessante samarbejder«, fortælle han og understreger, at man er bevidst om, at mange kunstnere sandsynligvis vil rynke på næsen ved udsigten til at skulle samarbejde med ’storkapitalen’.

»Vi siger, at der eksisterer et potentiale her, og så skal vi høre, hvad aktørerne selv tænker, er den rigtige måde at gribe det an på. Det handler bestemt ikke om at kommercialisere kunst- og kulturlivet, for så mister man jo lige præcis den ’unikhed’ og kant, som er det, mange virksomheder finder interessant«, siger han.

Et af de steder, hvor partnerskaber mellem erhvervsliv og såvel kunstnere som arrangører af kulturbegivenheder har været udbredt i en årrække, er musikbranchen. Her har eksempelvis Mercedes-Benz gennem en årrække arbejdet sammen med sangeren Soleima samt puttet penge i en række forskellige kulturbegivenheder.

Og udviklingen er ikke nødvendigvis negativ, mener Frederik Birket-Smith, direktør for den elektroniske musikfestival Strøm. Det handler først og fremmest om at anerkende den situation, mange kunstnere befinder sig i, og derefter sørge for, at partnerskaberne forbliver »så ærlige som muligt«.

»Man kan jo bare se på den nye undersøgelse, som viser, at danske billedkunstnere ikke kan leve af deres kunst. Så præmissen for at se efter samarbejdspartnere er afgjort til stede. Men derfor kan man sagtens på samme tid spørge, hvad det betyder for kunsten, når man ruller en Audi ind på scenen på Det Kongelige Teater. Min holdning er, at det kommer an på, hvordan man laver de her samarbejder«, siger han.

»I musikbranchen har det eksisteret i mange år. I øjeblikket kører Mercedes-Benz projekter med kunstnere, det samme gør Tuborg, Heineken, Royal Unibrew og Red Bull. Jeg synes ikke, det er voldsomt problematisk, men jeg er godt klar over, at man finder det ubehageligt i nogle subkulturer. For kan man bevare troværdigheden, når man gør det?«.

Samme overvejelser gør en anden af ’Vækst med Kultur’-konferencens deltagere, Gyldendal-direktør Morten Hesseldahl, sig. Han understreger, at kunstnerne »ikke skal ud og være virksomhedskonsulenter«.