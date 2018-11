Kim Larsen i ny biografi: »To minutter og 25 sekunder, mere skulle der ikke til for at forandre mit liv for altid« Da Kim Larsen døde for to måneder siden, var forfatteren Jens Andersen midt i en biografi om ham. Sangeren nåede at fortælle frem til 1971. Nu udgiver forfatteren bogen, men med den nødvendige undertitel: De unge år.

Søndag 30. september i år tager forfatter og litterat Jens Andersen med sin kone på loppemarked i København. Mobilen har han glad efterladt derhjemme, så de kan hygge sig uden forstyrrelser. Det er derfor først, da han kommer hjem, at han finder ud af det:

»Mobilen var spækket med beskeder. Kim Larsen var død«, siger han.

»Jeg var virkelig, virkelig rystet«.

På tirsdag udgiver Jens Andersen, der før har skrevet biografier om blandt andre kronprins Frederik og Astrid Lindgren, en biografi om Kim Larsen – en biografi, han begyndte på sammen med Larsen i februar, men en helt anden biografi, end de forestillede sig dengang: Bogen har fået en undertitel: ’Mine unge år’. Og der kommer ingen efterfølger.

Kronologien når til 1971, hvor en stjerneskæv Kim Larsen har hørt Steppeulvenes ’Lykkens pamfil’ og set lyset: Gasolin’ skal synge på dansk.

»Og jeg skal spille på guitar, fandeme, koste hvad det vil!«, siger Kim Larsen.

3 X LITTERÆRE LARSEN Jens Andersens bud på Kim Larsens litteraturinteresse.

1. ’Det er i dag et vejr’. Ludvig Holsteins digt fra 1895 med melodi af Poul Schierbeck i 1939. Dukker op på Larsens første solo-album, ’Værsgo’, i 1973 og var åbningsnummer til Kim Larsens og Kjukkens sidste koncerter i sommeren 2018. 2. ’Natten er blid’ Melodi af Larsen og tekst af ’Don Pedro’, en lyrisk værtshusgæst, der syntes, Larsens tekster var for slappe, og derfor fik til opgave at lave en sang med udgangspunkt i F.Scott Fitzgeralds roman ’Natten er blid’. Fra albummet ’Forklædt som voksen’, 1986. 3. ’Så meget jord’. Kim Larsens fortolkning af Lev Tolstojs novelle ’Jord, jord!’, som han læste som 16-årig i 1962, digtede om 50 år senere og sammen med Karsten Skovgaard satte musik til i 2012 på albummet ’Du glade verden’.



Og der slutter biografien. Det komma, Kim Larsen og Jens Andersen satte for deres interviewsamtaler i forsommeren, blev et punktum. På en af lydfilerne kan Jens Andersen høre sin egen stemme konkludere, at der er pause i samtalerne, fordi Larsen står foran sommerens festivaler:

»Så vi ses igen i begyndelsen af september«, siger Jens Andersen.

Det blev aldrig til noget.

Larsen fortæller

Den biografi, der skulle have handlet om Larsens liv og værk, er nu kommet til at handle om Kim Larsens barndom og ungdom i et København af i går.

Da Kim Larsen døde, blev Jens Andersen tvunget til at tage stilling til, om den planlagte biografi skulle ud. Og efter at have aflyst alt og hørt optagelser igennem nogle dage besluttede han sig: Der var et fint materiale, som hans publikum burde få lov at læse. Biografien skulle bare i højere grad være Kim Larsens egen fortælling uden Jens Andersens tolkninger. Den skulle fremstå som en selvbiografi, fortæller Jens Andersen, som jeg møder på forlaget få dage inden udgivelsen.

Oprindelig havde de to lavet »en slags pagt« om en litterær biografi: en bog om en kunstner og hans værk. Kim Larsen sagde ja, fordi han kunne lide Jens Andersens bøger og kunne lide, at han var litterat. Men han havde en betingelse:

»Larsen skulle fortælle, og J.A., som han døbte mig, skulle lytte og spørge. Jeg skulle ikke også citere alle mulige andre, som havde en mening om Kim Larsen. Han ville selv fortælle«.

Foto: Fra bogen

Gennem hele foråret i år mødtes de to hver fjortende dag hjemme i Larsens køkken, altid fra 15 til 18, så Larsen havde fået øjne.

Andre kritikere mente, at Larsen var begyndt at gentage sig selv og »var blevet lidt lind i stemplerne«.



»Men jeg sad over for en mand, der havde reflekteret over tilværelsen og viste sin livsvisdom i flere af sine sange. Det interesserede mig. Og så bliver man som litterat altid interesseret, når folk uden for litteraturen giver udtryk for, hvor meget litteratur har betydet for deres liv«, siger Jens Andersen.

»Her var en mand, der tidligt i sit liv havde brugt litteraturen på eksistentielle måder og læst meget«.



Yes, my boys

I sin biografi er det Kim Larsen selv, der fortæller – bogstaveligt, bogen er holdt i jeg-form – og man genkender Larsens tone med flade københavnerudtryk fra stenbroen.

»Yes, my boys«, siger han begejstret et sted.

Er en kvinde dejlig, hedder det:

»Flot tøs«.

Og den scorereplik, som den generte pubertets-Kim har svært ved at levere, når han og vennerne bilder sig selv og alle andre ind, at de »skal ud og stryge kælllinger«, kan være:

»Skal du med hen ad gaden, søster«.



Gaden, Kim blev født i, var Sølvgade, men da forældrene bliver skilt, flytter Kim og hans storebror, Tore, med mor Eva ud i Nordvest på Mågevej. Faren forsvinder ud af drengenes liv og har ikke været der siden. Højst som en tilfældigt opsnappet kommentar mange år senere om en vis Alfred, der ikke vil købe billetter til Kim Larsens koncerter.



Mågevej bliver et liv uden far, men Kim Larsen beskriver et harmonisk familieliv, og hans fortælling repræsenterer også historien om et København i en svunden tid. Som en ny luksus er der eksempelvis varmeapparat i dagligstuen på Mågevej – »med rør ind til Tores og mit værelse, så vi også havde varme derinde«.



At være umoderne var for ham en udmærkelse Jens Andersen om Kim Larsen

Kårene er små. Morens symaskine ryger uafladeligt til ’Onkel’ – pantelåneren – for så at blive indløst igen, når hun må sy en smart kjole, fordi hun vil ud og danse på Den røde Pimpernel.

Og Kim og vennerne går i Nora-biografen og ser storfilm om Tarzan og Odysseus, og derhjemme dyrker de heltene og spiller hele ’Odysseen’ i baggården igen og igen. Kim prøver sågar at anlægge kløft i hagen som Kirk Douglas.

Trods de få penge handler Kim Larsens fortælling om en lykkelig barndom. En tidlig barndomstur på vej hjem fra børnehaven under morens frakke hen over en forblæst Fredensbro, hvor han går og kigger ud ad knaphullerne, beskriver han med et:

»På en måde er hele min barndom indkapslet i den scene«.

Blå Bog Kim Larsen Kim Melius Flyvholm Larsen, sanger, sangskriver og musiker. Født oktober 1945 i København, død september 2018. Uddannet lærer, men kvitter faget for i stedet at blive forsanger i Gasolin’, som dannes i 1969. Første soloplade ’Værsgo’. Lydspor til flere generationers liv og går under kaldenavnet ’Danmarks nationalskjald’. Hans tekster er blevet sammenlignet med Benny Andersens.

Jens Andersen mener, at Kim Larsen hæfter sig sådan ved scenen, fordi han vitterligt har oplevet en tryg barndom.

»Moren betød utrolig meget for ham. Når der nu ikke var nogen far, var det fantastisk at have en mor, der fyldte så meget og bare var der, og den beskrivelse med knaphullerne er en lykkebeskrivelse«, siger Jens Andersen, der også har valgt Kim Larsen-citatet til biografiens omslag:

»Når jeg kigger tilbage, tænker jeg: Hold kæft, det var nogle dejlige år«.

Moren opdrager de to drenge med regler, men frisind. Hun taler med sine drenge om sex, spørger interesseret til Kims kærester, og han svarer. Og når storebroren »hakker den af« til billeder af Gina Lollobrigida, beder hun ham tydeligt, men forholdsvis diplomatisk om en anden gang ikke at »pudse næse i tapetet«.

Kim Larsen lærer at læse og pløjer selv alle de heltesagn igennem om Rolf Krake og Regnar Lodbrog, som moren og morfaren har læst for ham tidligere, og alle de Illustrerede Klassikere sluger han i tilgift. Ud over den tydelige interesse for store fortællinger viser han de første tegn på et talent, der bliver bærende: Han får eksamen »med tilladelse til at forestå kirkesang«.

Det er også på Mågevej, at Kim Larsen rammes af musikken, er vel den mest præcise beskrivelse: Han hører Little Richard – eller som kammeraten, Social-Benny, kaldte ham på lokaljargon: Lille-Rækard. Nummeret er ’Lucille’. Og Kim er blæst omkuld:

»To minutter og 25 sekunder, mere skulle der ikke til for at forandre mit liv for altid«, fortæller han.

Og da han lærer akkorderne E, A og H af en ven og selv får en børneguitar til jul, er sporene lagt ud. Det er de spor, biografien følger – Kim Larsen når at fortælle om Christianshavn og mødet med Willi Jønsson og de andre fra Gasolin’. Men han når ikke mere.

»Men«, siger Jens Andersen:

»Selv om jeg gerne havde hørt mere, tror jeg, at han fortæller om de år, han allerhelst vil fortælle om. Her er hovedstolen, og han fortæller om den med kærlighed. Og han lagde jo ikke skjul på, at han mere og mere syntes, at han levede i en forkert tid. Han følte sig mere hjemme i sin barndom og ungdom«.

Forklædt som voksen?

»Præcis. Og: ’Jeg er en gammeldags mand med en gammeldags forstand’. At være umoderne var for ham en udmærkelse«.

Lykke-Per trøster

Jens Andersen har oplevet en åbenhjertig Kim Larsen. Og han har også hørt noget, han ikke har hørt før.

»Han går rimelig tæt på forholdet til sin mor, som var enestående«, siger han.

Da Kim Larsen senere kommer på Askov Højskole og skal skrive om generationskløften, spørger han da også: Hvilken generationskløft?