Henrik Palle: Kære 'Kontant'. Jeg føler mig lidt snydt

I dag skriver Henrik Palle om ’Kontant: Dine penge går op i røg’ på DR 1, der kan streames her.

’Kontant: Dine penge går op i røg’, DR 1. Kan streames på dr.dk.

Kender I det, fornemmelsen af, at man bliver snydt? Sådan sagde punksangeren Johnny Rotten ifølge mytologien, da han og Sex Pistols havde givet deres sidste koncert. Og de fleste af os kender udmærket følelsen; det var ikke helt som forventet. Tilbuddet var måske fint nok, men varen ikke helt, som man havde regnet med. Eksplosionen udeblev, skibet sejlede videre, som salig Klaus Rifbjerg skrev i legendariske og skelsættende ’Konfrontation’.

Det er den der dagligdags miniatureparanoia, der driver den gode forbrugerjournalistik. For gu er vi da klar over, at de idelig tager røven på os. Sådan er kapitalismen nu engang. Men det skal være inden for lovens grænser og helst med rene negle.



Så uge efter uge kommer Jakob Illeborg og ’Kontant’-redaktionen os til undsætning i den jungle, vi færdes i. Og det er ikke småting, de kommer omkring. Nærmest alt, lige fra syge hundehvalpe, falsk amarone, ublu forsikringsselskaber og russisk salat, der aldrig har set så meget som et postkort af Sankt Petersborg.

Denne gang var det briketter. Brændsel til vort hyggelige bål. Som vi nærmest køber i blinde, fordi der ikke findes regler for deklarering og proveniensangivelse.

Som altid blev der gået til stålet. Briketterne blev gjort til brændestøv, som blev trykket til minibriketter, som blev målt og vejet og derefter brændt i nummerorden på et laboratorium, hvor en talsmand sagde, at der var forskel på de forskellige typer, men at forbrugeren nok næppe ville kunne mærke det.

Ved siden af den videnskabelige efterprøvning pudsede man også en skorstensfejer på dem. Han gik en tur omkring dem, følte på dem, vejede dem i hånden og kom så med sin uforgribelige mening, der viste sig at være den modsatte af laboratorietestens, mere eller mindre i alle fald.

Så kom turen til indkøbscheferne for de formastelige kæder med de dårlige og dyre briketter. De var rare folk og lagde sig næsten så fladt ned som en retriever på et ryatæppe, men kunne ikke rigtig sige noget om, hvad de havde tænkt sig at gøre. For briketterne kom jo fra et ureguleret område, Østeuropa. Man følte sig hensat til slutningen på Polanskis ’Chinatown’.

Hvorom alting er, sad man tilbage med en underlige fornemmelse i maven. Forvirret på et højere og nu videnskabeligt dokumenteret niveau.

Masser af forklaring, men ikke rigtig noget payoff. Man havde lidt fornemmelsen af at være blevet snydt. I ved.