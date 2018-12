Jagten på mennesket Lars Løkke Rasmussen lykkes ikke i DR 3-program. Det er brandærgerligt

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Johan Varning Bendtsen om ’En ualmindelig hverdag’ på DR 3, det kan streames dr.dk.

DR 3 forsøger med ’En ualmindelig hverdag’ at give læserne et eksklusivt kig ind bag de lukkede døre hos statsminister Lars Løkke Rasmussen.

En tur i privat-Lars’ mentale gemakker, med andre ord, men det lykkes desværre aldrig at indfri ambitionen om et ærligt portræt af mennesket bag magten.

Den lidt kalorietomme omgang skyldes dog ikke manglen på situationer fra privatlivet. Vi bliver både trukket gennem en klatøjet morgen, hvor nationens leder har glemt sin mobiltelefon på toilettet eller på køkkenbordet, ligesom vi får serveret både optakten til kvotekonge-samråd og udnævnelsen af nye ministre inde fra fra statsministeriets hjerte.

Alligevel forekommer det 35 minutter lange programs mest ærlige øjeblik at være det suk, morgen-Lars udbryder ved udsigten til en dag, som både involverer et møde med Søren Gade, en frokost med Kristian Thulesen Dahl og et pligtvisit hos dronningen.

Smag på det. Jep, det er politiker-Lars, der taler

Ja, jo, Lars Løkke lukker da tilstrækkeligt op til at fortælle om sin glæde ved at stå i køkkenet og sin frygt for højder. Men derudover er det mest af alt et ufarligt ugebladsinterview i tv-format tilsat lidt westwingsk ministerie-lir i lightudgave. Og det er bare ikke godt nok, når man har sjældent privilegeret adgang til en så magtfuld skikkelse.

Hvem der bærer ansvaret, er uvist. Sikkert er det dog, at hvis ’En ualmindelig hverdag’ skulle have være andet end uvurderlig pr frem mod et forestående folketingsvalg, så burde programmet være kommet mindst et skridt længere om bag facaden hos privat-Lars. Allerhelst helt derind, hvor der er noget på spil, og hvor friktionen i forholdet mellem private og politiske Løkke er tydelig. Derinde, hvor omkostningerne ved at have magt og travlt og være en offentlig person åbenbarer sig.

Men meget sigende ender det eneste optræk til noget egentlig interessant i stedet med, at Lars Løkke beskriver afsavn i forhold til familielivet således:

»Jeg synes ikke, der er nogen gange, hvor jeg har været nødt til at skære familien fra, men der er nogle gange, hvor vi har været nødt til at forhandle nogle løsninger«. Smag på det. Jep, det er politiker-Lars, der taler.

Og da Solrun efterfølgende forsøger sig med sin udlægning af livet som ledsager til en fremtrædende politiker, går det hverken værre eller bedre, end at Løkke lynhurtigt indskyder følgende:

»Sig noget pænt, Solrun. He-he-he. Ej, ærlighed er godt. Men ...«.

Mere rammende kan det næsten ikke siges.