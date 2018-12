Alle bør se 'Ekstreme samlere': Det er både dybt tragisk og samtidig enormt fascinerende

Endnu et år. Endnu en gavehøst. Masser af tupperware i fryseren med de resterende andelår og sovserester. Efter sådan en klassisk dansk jul er det altid meget rart at indstille sig på en oprydning med et afsnit af ’Hoarding: Buried Alive’.