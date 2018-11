Efter lidet flatterende Whitney Houston-dokumentar: Bobby Brown sagsøger gigantiske tv-stationer for millionbeløb Bobby Brown og boet efter Bobbi Kristina Brown sagsøger BBC og Showtime for 13,1 mio. kr., fordi tv-stationerne angivelig har brugt uautoriseret billedmateriale i dokumentarfilmen 'Whitney: Can I Be Me'.

Whitney Houstons eksmand, Bobby Brown, og boet efter deres fælles datter, Bobbi Kristina Brown, sagsøger BBC og Showtime Networks for 13,1 million danske kroner for dokumentarfilmen ’Whitney Houston: Can I Be Me’ fra 2017.

Det skriver The Guardian.

Anklagen, der blev fremsat i retten på Manhattan i New York onsdag, går på, at de to tv-stationer bag filmen angivelig har givet grønt lys til anvendelse af uautoriseret billedmateriale i Nick Broomsfields dokumentar om afdøde Whitney Houston.

Sagsøgerne mener, at brugen af det gamle billedmateriale har skadet Brown, hans forretning og værdien af boet efter deres afdøde datter.

»Alle mennesker burde havde retten til at bestemme, hvordan deres identitet, personlighed, stemme, navn eller selvbillede kommercialiseres af andre«, lød det i anklagen.

Vanskeligheder i 80’erne

Dokumentaren ’Whitney: Can I Be Me’ havde premiere på tv-kanalerne Showtime og BBC i august 2017. Filmen tager udgangspunkt i videoklip fra forskellige arkiver og interviews med Houstons venner og bekendte.

Filmens fokus er primært på de vanskeligheder, Houston stod over for i midten af sin karriere – et efterspil til den svimlende stjernestatus, hun fik i midt-80’erne med hits som ’How Will I Know’, ’The Greatest Love of All’, ’I Wanna Dance With Somebody’ og ’I Will Always Love You’, sidstnævnte fra 1992.

Whitney Houston døde som 48-årig, da hun druknede i et badekar på Beverly Hilton Hotel. Den officielle dødsårsag var drukning samt hjerteproblemer og kokainmisbrug.

Hendes datter, Bobbi Kristina Brown, døde som 22-årig af lungebetændelse som efter næsten 6 måneder i koma.

