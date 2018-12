1990'erne har ringet: Er du klar til at spille 'Tekken 3' på PlayStation igen? I dag kommer PlayStation Classic i handlen i en ny miniversion. Ekspert ser det som et kommercielt forsøg på at tjene penge på en voksende retrokultur.

Folk som Lasse Vestergaard er beviset på, at der kunne være en vis efterspørgsel efter at opleve følelsen af 1990’erne.

Om han rejser til USA eller Norge eller bare pendler rundt i Danmark, har Lasse Vestergaard nemlig altid sin originale PlayStation 1-spillekonsol i rygsækken.

Når han så flader ud på et hotelværelse eller hjemme hos venner eller familie, kan han altid tilslutte den knap 25 år gamle konsol og samle folk om nogle af de klassiske platform-, racer- og kampspil fra en tid før smartphones og internet.

De etablerede producenter vil profitere på trends, der normalt har sendt folk på loppemarked og ikke i rigtige Kristian Handberg, postdoc på Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Det er den nostalgi og følelse, som Sony nu forsøger at genskabe og nyskabe med PlayStation Classic. En mindre version af den oprindelige med 20 præinstallerede spil.



Dermed forsøger Sony og PlayStation at udnytte retrokulturen i stil med Nintendo og Sega, der ligeledes har udgivet retrokonsoller. Noget, der ifølge Kristian Handberg ikke kommer som en overraskelse. Han er postdoc på Institut for Kunst og Kulturvidenskab og forsker i erindringskultur og retro.

Han siger, at man har set lignende tiltag i kulturindustrien i en mindre årrække nu. Både når det gælder musik, mode og møbler.

»De etablerede producenter vil profitere på trends, der normalt har sendt folk på loppemarked og ikke i rigtige butikker. Retro er ved at blive en industri«, forklarer han.

Retro kan ikke strømlines

Hvor godt de forskellige producenter så klarer sig, svinger meget. For det er svært at lave et strømlinet produkt, der kan genskabe nostalgi for alle.

»Retro er normalt meget individuelt. Og så handler det ikke kun om spillene og konsollen. Ofte hænger nostalgi omkring materielle ting meget sammen med måden, tingene blev brugt på, og i hvilke sociale sammenhænge, de blev brugt. Og der er det radikalt anderledes at købe en nyproduceret retro-PlayStation, i stedet for at man finder den originale og måske indgår i et fællesskab, hvor man dyrker det«, siger Handberg.

En masse gamle spil – ikke kun PlayStation-spil – holder stadig i dag, selv om grafikken måske ikke er lige så flot Kristian Handberg, postdoc på Institut for Kunst og Kulturvidenskab





Traditionelt er retro mere en subkultur, hvor brugerne selv, også med en vis distance, tager fortiden op, fikser de gamle ting og finder deres egen måde at bruge tingene på igen. Derfor tvivler Kristian Handberg også på potentialet i PlayStation Classic.

Kampspillet 'Tekken 3' er blandt de spil, Sony vil have dig til at spille som i de gode, gamle gamerdage.

Kampspillet 'Tekken 3' er blandt de spil, Sony vil have dig til at spille som i de gode, gamle gamerdage.

»Det overraskende er, at det er producenten selv, der udsender det her meget præfabrikerede nostalgiprodukt til det brede marked. Nu er det så at sige færdigpakket og iscenesat. Derfor er jeg også spændt på, hvem der egentlig ender med at købe denne konsol«, siger han.

Potentiel succes

Men hvis det går, som det gjorde oprindeligt, kan PlayStation Classic meget vel blive en succes. PlayStation 1 er nemlig stadig en af de bedst sælgende konsoller nogensinde med 102 millioner solgte enheder.

Suman Rath, der er senior vice president for PlayStation Nordic, er ikke i tvivl om, at lydene og udseendet af samt følelsen ved den nye lille konsol vil vække minder hos de fleste, der voksede op med den oprindelige PlayStation.