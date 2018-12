Get up, stand up: Nu bliver reggae verdenskulturarv. Men ikke alle jubler Hører Bob Marleys favoritgenre til på FN's liste over international kulturarv?

Don’t worry, be happy.

Eller hvad?

FN har netop tilføjet reggaemusik til listen over international kulturarv, som det er værd at beskytte og bevare. Det skriver The Guardian.



Det er landet Jamaica, der har ansøgt om at få musikgenren optaget på listen tidligere på året under et FN-møde på Mauritius.

Foto: Mogens Berger Bob Marley er historiens vel nok mest kendte reggae-musiker. Her fotograferet i 1976.

»Det er en musik, som vi har skabt, der har penetreret alle dele af verden«, siger landets kulturminister, Olivia Grange.

For at markere reggaens optagelse på Unesco’s berømte liste udtaler organisationen selv, at reggaes »bidrag til den internationale samtale om uretfærdighed, modstand, kærlighed og medmenneskelighed understreger, hvordan musikformen formår på en gang at være sociopolitisk, sensuel og spiritual«.

Modstanden melder sig

Musikken er en »motor for social kommenteren, en kartarsisk praksis og en måde, hvorpå man kan tilbede Gud«, står der videre i udtalelsen. Reggae kom frem i Caribien i slutningen 1960’erne.



Udnævnelsen har allerede fået modstandere til at melde sig.

I en kommentar hos The Guardian skriver den britiske BBC-radiovært og forfatter Dotun Adebayo, at »reggae er Jamaicas oprørsmusik - den skal ikke have godkendelse fra et establishment«.

Faktisk, siger Adebayo, har reggae-genren altid kæmpet mod den selvsamme jamaicanske regering, der nu blåstempler genren og minimerer den til at være et billigt salgstrick til at hive drinks-sippende turister til landets strande.

»Hvor end folk har været undertrykt, har reggae kæmper for forandring: ’Get up, stand up, stand up for your rights’«, skriver han.