Julemanden er en mystiker i ny dansk julesang, og Dido er tilbage med en ny single

1. Dido: Hurricanes.

Hvis du har savnet Didos rolige og melankolske stemme i moderne pop, så er det gode nyheder. Dido, der i 1999 tog verden med storm med albummet ’No Angel’, vender nemlig tilbage med sit første album i fem år.

Albummet udkommer 8. marts 2019 og første single, ’Hurricane’, lyder så silkeblødt og stærkt, som da vi lærte hende at kende på hits som ’White Flag’ og ’Thank You’. Stemmen er blevet lidt dybere, og hendes særlige irske sangteknik og minimalistiske sangkomposition er stadigvæk smuk og klar.

2. Skammens Vogn – Mystiker.

Det’ sørme – det’ sandt – december. Den dejligste måned i nissernes land, hvor vi synger om den store, tykke, verdenskendte julemand. Men nu fremfører den danske gruppe Skammens Vogn nye oplysninger om julemanden. De mener, at julemanden slet ikke er, som alle sangene og myterne fremstiller ham. Julemanden er ifølge Skammens Vogn en mystiker. Gruppen er i anledning af julen ude med en helt forrygende alternativt julesang, der bærer titlen ’Mystiker’ og kan findes på deres seneste anmelderroste album ’Musik og Drøm’.

I sangen fortæller forsanger Nikolaj Zeuthen: »Han var en mystiker/ meget selektiv ikke særligt glad ikke slet ikke som man si’r/ ingen nissepar ingen nissepi’r /han var mystiker/ alene i sit hus mellem rotter og mus slet ikke som man tror/ ingen julegrød ingen nissemor han var en mystiker«.

3. The Streets: Call Me in the Morning.

Jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med det her lidt for tømmermændsramte autotune-indhyldede The Streets-nummer.

Mike Skinner er en person, jeg generelt har lyst til at bruge min tid på, særligt hans legendariske album ’Orginal Pirate Material’ fra 2002, men dette nummer er vist bedst at lytte til efter julefrokostbranderten.

4. Mark Ronson og Miley Cyrus: Nothing Breaks Like a Heart.

Jeg har et ømt punkt for Miley Cyrus. Hun er tidligere Disney-børnestjerne og teenagepopfænomen og har haft et symbiotisk musikalsk venskab med Wayne Coyne fra The Flaming Lips. Sammen indspillede de i 2015 et psykedelisk album om hendes døde kæledyr.

På sin nye single, der er produceret af Mark Ronson, cementerer hun, at hun er Dolly Partons guddatter. Hun bruger sine bedste countrykneb og synger som en drøm. Og så ser det ud, som om sangen er en politisk single. I hvert fald at dømme ud fra musikvideoen, hvor hun kører igennem et polariseret Amerika med politikaravane efter sig.

5. Burna Boy: On The Low.

Nigerianske Burna Boy bliver af flere musikmedier fremhævet som en af de bedste fusionerende musikere i Afrika. Han er kendt for sine sexede og fængende afro-popsange og har samarbejdet med vestlige musikere som Major Lazer og Lily Allen.

Han er ude med en klassisk afro-popserenade, der understreger, at det musikalske guld kommer fra Vestafrika.