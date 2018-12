Er denne kjole så fræk, man burde sendes i fængsel? Ja, hvis du spørger Egyptens myndigheder En glimtende, let gennemsigtig kjole risikerer at sende den egyptiske skuespillerinde Rania Youssef i fængsel. Sagen er den seneste af sin slags i det konservative land.

Hun kom spankulerende hen ad den røde løber iført en vovet, transparent sag.

Nu risikerer den egyptiske skuespillerinde Rania Youssef fængsel for offentlig uanstændighed og tilskyndelse til utugt.

Det skriver The Guardian.

Rania Youssef havde iklædt sig den gennemsigtige kjole i anledningen af Cairo Film Festival, der blev afholdt i Egypten i sidste uge.

Hurtigt gik billederne af Rania Youssef og udsigten til hendes bare ben viralt på de sociale medier. Kort efter sendte en gruppe advokater en stævning til landets chefanklager, der hurtigt reagerede og sendte skuespilleren i retten.

Sagen om skuespillerinden og den udfordrende kjole er den seneste i landet, hvor religiøs konservatisme i høj grad omfavnes og hyldes.

Sidste år blev den egyptiske sangerinde Shyma idømt to års fængsel for at have skrællet en banan på sensuel vis. Hun appellerede efterfølgende dommen, der blev nedsat til et års fængsel.

At støde var ikke intentionen

Sager som Rania Youssefs har tidligere været flere måneder om at blive taget op i retten. Men det er ikke tilfældet denne gang. Chefanklageren arbejder hurtigt — primært på baggrund af et påtrængende ønske om at få ro på den del af befolkningen, der er blevet stødt af kjolen. Rania Youssef skal allerede den 12. januar i retten.

Ifølge skuespillerinden selv har det aldrig været hendes intention at støde nogen.

Lørdag skrev hun i et Facebook-opslag, at hun muligvis har fejlbedømt, hvordan befolkningens reaktion på kjolen ville være.

»Jeg vil gerne gentage min forpligtelse over for de værdier og den moral, vi er opdraget til at have i det egyptiske samfund«, skrev Rania Youssef videre i opslaget.

Skuespillere skal disciplineres

Efterfølgende har Egyptens skuespillerforbund i en pressemeddelelse udtalt, at de har til intention at undersøge og disciplinere skuespillere, der ifører sig upassende påklædning til alle filmfestivalens ceremonier.

Deres argument er, at det clasher med »traditioner, værdier og moralen i samfundet«, når skuespillere ifører sig tøj i samme dur, som Rania Youssefs gennemsigtige kjole:

»Selv om vi tror på kunstnernes personlige frihed, opfordrer vi alle til at påtage sig deres ansvar over for de fans, der værdsætter deres kunst og ser dem som rollemodeller«.

Hele weekenden har nyheden om Rania Youssefs forestående retssag domineret samtalen på de sociale medier. Mens nogle har fordømt skuespillerindens uanstændighed, har andre kritiseret retssystemet for at bukke under for konservative holdninger.