»Aktivisme kan tage mange former«: Kunstner etablerer kirkegård for forbudte bøger i protest mod kuwaitisk censur Det frie ord ligger begravet i Kuwait.

Ytringsfrihed. Hvad gør man, når det fri ord dør? Ja, man begraver det selvfølgelig og laver en kirkegård for de bøger, der ikke længere må eksistere.

Så det har den kuwaitiske kunstner Mohammed Sharaf gjort. Han satte 200 gravsten for kendte bøger i sandet lige ved siden af landets årlige bogmesse. Der stod ’100 års ensomhed’ af Gabriel Garcia Márquez, Victor Hugos ’Klokkeren fra Notre Dame’ og det islamiske værk ’Nahj Al-Balaghah’.

De Forbudte Bøgers Kirkegård var tænkt som en protest mod Kuwaits censur. Landet har siden 2014 forbudt 4.300 værker, deriblandt Disneys version af ’Den lille havfrue’, et leksikon, der viste Michelangelos ’David’ uden tildækning, og George Orwells ’1984’.

Regeringen indrømmede censuren tidligere i år. En viceminister fra informationsministeriet sagde i oktober til The New York Times, at de 12 censorer kun havde taget 4.300 titler af hylderne ud af 208.000, der var blevet gennemgået: »Det er altså kun 2 procent, vi forbyder, og 98 procent, vi godkender. Og der er jo også bøger, der forbydes i USA, Europa, i Beirut og i andre lande«, lød det fra Muhammed Abdul Mohsen al-Awash.



Censuren har ført til en stribe demonstrationer og happenings, Mohammed Sharafs kirkegård er en af de mest spektakulære.



Han siger selv, at kirkegården er en offentlig kunst-intervention.

»Det er sådan set bare en protest mod det helt vilkårlige forbud mod bøger her i Kuwait. Som et menneske, der beskæftiger sig med kunst og design, har jeg aktid tænkt, at aktivisme kan tage mange former. De typiske former såsom demonstrationer, paneldiskussioner og foredrag er gode nok, men begrænsede i deres rækkevidde«, siger Mohammed Sharaf til kunstsitet Hyperallergic.

Kunstneren har fået en del reaktioner på sociale medier, hvor der har været mange støtteerklæringer, men også kritik for at støtte bøger, der har ’seksuelt indhold’ eller ’støtter sekulære samfund og ateisme’.



De kuwaitiske myndigheder fik fjernet kirkegården for døde bøger efter fire timer, og kunstneren bag siger selv, at han risikerer at blive retsforfulgt for at bruge et stykke jord uden at have søgt om tilladelse.