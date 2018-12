»Så ægte som Rihanna«: En robot på Instagram er blevet en af USA's helt store meningsdannere

FOR ABONNENTER

Med de sociale mediers indtog er markedet for pæne, sjove eller provokerende billeder bare vokset online. Og med det er professionen influencer vokset frem. En slags forbrugsorienteret meningsdanner, som virksomheder er villige til at betale for at vise deres produkter frem, fordi vi andre ser så meget op til dem, at vi er villige til at kopiere deres smag og vaner. Tendensen bliver kun vildere og vildere. Her er tre afledte effekter af influencernes indtog i vores hverdag.