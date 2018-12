Jøden, muslimen, præsten og ateisten mødes i ny roman: Anne-Cathrine Riebnitzsky skyer ingen kulørte indslag for at få sit budskab frem Anne-Cathrine Riebnitzskys nye roman, ’Smaragdsliberen’, er båret af smukke budskaber om fredelig sameksistens, og den er behændigt skrevet, men det mest forførende er forfatterens sans for at skrive om smaragder.

Pierre Levy er smaragdsliber i den lille tyske by Idar-Oberstein, der er kendt for sine sliberier. Han er en mester inden for sit fag. Anne-Cathrine Riebnitzsky har undersøgt dette fag til bunds i 'Smaragdsliberen', og det er fascinerede at følge dette encyklopædiske niveau i romanen.