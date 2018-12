Ny pardans i teaterverdenen: Betty Nansen hyrer Line Knutzon som fast husdramatiker Fra januar og to år frem samarbejder Line Knutzon og Betty Nansen om nye forestillinger og formater.

Dramatikeren og forfatteren Line Knutzon bliver fast inventar på Betty Nansen Teatret.

Fra januar og to år frem skal hun være husdramatiker på teatret — en ansættelse, der ifølge Betty Nansen skal munde ud i nye forestillinger, formater og forhåbentlig også bedre vilkår for dramatikere.

Dramatikere er sjældent fastansatte og oftest hyret ind til at skrive ét stykke. Men Line Knutzon flytter ind på teatret.

Jeg synes ikke, at dramatikeren er blevet sat særligt højt i det danske teaterliv. Men det bliver den så nu Line Knutzon, forfatter og dramatiker

»Det er virkelig en fryd at blive taget alvorligt som dramatiker. At kunne sige: ’Nu gør vi det på den rigtige måde. Nu arbejder vi faktisk, som vi burde arbejde’. Jeg synes ikke, at dramatikeren er blevet sat særligt højt i det danske teaterliv. Men det bliver den så nu«, lyder det fra Line Knutzon i pressemeddelelsen.

Drømmer om et rigtigt skuespil

Den 53-årige forfatter Line Knutzon er autodidakt dramatiker.

Hun brød igennem med stykket ’Først bliver man jo født’ i 1994. Siden har hun skabt sin helt egen knutzonske stil, der sidste år blev manifesteret i bogform med selvhjælpssatiren ’Camille Clouds Brevkasse’.

Det er 10 år siden, at hun sidst har skrevet et teaterstykke. Og dramatikken? Ja, den havde hun nær opgivet.

»Jeg har fået en idé for fire år siden, som jeg ikke orkede at skrive. Ikke under de forhold. Jeg gad ikke mere og gad ikke gøre mig særlig umage. Men den idé, jeg har, kræver, at jeg gør mig umage. Jeg drømmer om at skrive et rigtigt skuespil med replikker, situationer og en historie. Helt gammeldags. Og så drømmer jeg om, at vi kan lave alle mulige løjer sammen«, siger Line Knutzon i pressemeddelelsen.

Et budskab om dramatikernes vilkår

Når Betty Nansen Teatret har kunnet ansætte Line Knutzon, skyldes det en bevilling fra Wilhelm Hansen Fonden.

Fonden yder støtte til musik, teater og dans, og Betty Nansen Teatret modtog en to-årig bevilling til en husdramatiker.

Valget faldt på Line Knutzon.

»Hendes evne til at karakterisere mennesker gennem deres specifikke sprog og dialog er det bedste bevis på, hvorfor det at skrive dramatik er en egen kunstart. Hun har en enestående sans for at fremkalde det absurde i tilværelsen, som vi andre ofte ikke er bevidste om, før hun viser os det — og på en måde så man både ler og bliver engageret oprørt«, siger Betty Nansens teaterdirektør og kunstneriske leder Elisa Kragerup i pressemeddelelsen.

Hele pointen er at fjerne det pres, som danske dramatikere ofte arbejder under Eva Præstiin, teaterdirektør og producent

Samarbejdet er desuden et budskab om de vilkår, dansk dramatik bliver produceret under.

»Hele pointen er at fjerne det pres, som danske dramatikere ofte arbejder under. Det er en anerkendelse af, at kunst tager tid og skal komme af dramatikerens egen nødvendighed, og at teater er en kollektiv kunstart«, siger teaterdirektør og producent Eva Præstiin.

Line Knutzon starter formelt den 1. januar 2019.