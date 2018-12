Tidligere Politiken-chef afløser Nikolaj Koppel som kulturchef i Tivoli

»Der er mange overlapninger i vores syn på haven. Og planerne er allerede lagt til ind i 2020, så mit præg vil først manifestere sig senere. Men det er klart, at jeg vil satse på at udvikle Tivoli yderligere ved at skrue op for kulturaktiviteterne, og jeg har en ambition om, at vi som kulturaktør bliver mere synlige og tilgængelige – også uden for haven. Jeg håber også, at kulturtilbuddene kan kombineres stærkere med Tivolis andre forlystelsesområder. Tivoli er snart en helårsvirksomhed. Og det skal publikum gerne blive opmærksom på – også når man ikke er i haven. Potentialet er der helt klart til på denne måde at række ud mod nye publikumsgrupper«, siger Frederik Wiedemann, der dog først vil sætte sig til rette i chefstolen, før han folder ud, hvordan det konkret skal foregå.

Og lad os så vende tilbage til den nye kulturchefs kulturvaner: »Jeg er en stor balletfan – både klassisk og moderne ballet. Jeg er storforbruger af klassisk musik, opflasket med jazzmusik, som min far anmeldte i over 50 år, og mine søstre er stærkt involveret i den danske teater- og filmverden. Jeg er ret sent i livet begyndt at tage til Roskilde Festival. Og så elsker jeg både opera og musicals. Det poppede og det vulgære kommer ind, når jeg fortæller, at jeg også er vild med operetter. Det fik jeg bl.a. afløb for, da jeg i sin tid var hyggepianist i konditoriet på Royal Copenhagen. Jeg spår operetten en ny, stor fremtid, for den svarer jo til vor tids musical, som folk strømmer til«, siger Frederik Wiedemann. Med et smil.

Den nye Tivolichef er gift med viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen.