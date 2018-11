Ny lokkemad: Jul i Tivoli åbner i år med ekstra mange selfie-steder Har børnene et juleønske eller to, kan de sidde på skødet af julemanden fra 17. november, hvor han igen i år flytter ind i Tivoli med sine rensdyr.

En million julelys bliver tændt i Tivoli, når haven inviterer inden for til juleoptakt for både store og små.

Der vil dufte af honningkager, brændte mandler og gløgg fra julemarkedet, mens julemanden vil være at finde i Pantomimeteatret indtil 24. december.

På åbningsdagen, 17. november vil der være en masse aktiviteter. For eksempel kan man opleve juletræstænding kl. 16.30 ved det store springvand og fejre et års fødselsdag for Tivoli Food Hall. En række dj’s, blandt andet Master Fatman, vil på skift sørge for musikken fra kl. 11-23.

Fra 23. november til 23. december vil man kunne løse billet til en opsætning af balletklassiskeren ’Nødeknækkeren’ i Glassalen. Scenografien og kostumer er lavet af Dronning Margrethe II.

I år er der også premiere på noget helt nyt, nemlig et pixel-mapping-show, der hver dag vil forvandle Koncertsalens facade til en køretur med Juleekspressen gennem nordiske snelandskaber.

I år er der udviklet endnu flere selfie-steder, hvor gæsterne kan tage nogle stemningsfulde billeder Jesper Garde Kongshaug, lysdesigner

Og helt overordnet har Tivoli i år lagt ekstra stor vægt på lysene i julepyntet, fortæller lysdesigner Jesper Garde Kongshaug:

»Der er fokus på den særegne nordiske stemning i lyset, og ambitionen er at tage gæsterne med på en lysrejse, hvor vi kan måle os med de bedste i branchen på internationalt niveau. I år er der udviklet endnu flere selfie-steder, hvor gæsterne kan tage nogle stemningsfulde billeder«.

Men selvom der er mange nye tiltag, har Tivoli ikke glemt juletraditionerne, så kommer man forbi 13. december, vil der være stort luciaoptog i haven.

Jul i Tivoli. 17. november til 31. december. Læs mere her.