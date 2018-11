Tivolis 850 kvadratmeter store madmarked fejrer fødselsdag med gratis smagsprøver, bobler og musik 17. november er det et år siden, at madmarkedet i Tivoli Hjørnet åbnede. Og det skal selvfølgelig fejres.

Der var ikke så få forventninger, da Tivoli sidste år slog dørene op til Tivoli Hjørnet og det nye madmarked Tivoli Food Hall.

Og skal man tro Politikens cafékontrollanter– det skal man selvfølgelig, hvis vi selv skal sige det – blev de fleste af forventningerne indfriet. Både arkitekturen og madboderne blev belønnet med fem hjerter. Desuden modtog arktitektfirmaet bag bygningen en pris til American Architecture Awards.

At det lørdag 17. november er præcis et år siden, Tivoli Hjørnet åbnede, fejrer den gamle forlystelsespark med en storstilet fødselsdagsfest fra klokken 11.00 til 23.00.

I løbet af dagen kan man spankulere rundt mellem gratis smagsprøver hos blandt andre Letz Sushi, Hallernes Smørrebrød og Café Norden. Hos Tapa del Toro er der all you can eat-tapas for 150 kroner, hvis man sidder i baren. Og hos Le Petit og Gorms Pizza kan man købe sig et glas bobler til gode priser.

Det er også hos Le Petit og Gorms Pizza, at man kan deltage i blindsmagningskonkurrencer, ligesom man hos Brødflov kan deltage i en gættekonkurrence.

Derudover vil dj’s som Master Fatman, Kenneth Bager og Rita Blue vende plader og sørge for god stemning.

1 års fødselsdag hos Tivoli Hjørnet. 17. november klokken 11-23. Det fulde program kan ses her fra 8. november kl. 16.