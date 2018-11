Surdej og delemad: Insta-hip bager på Refshaleøen inviterer til fredagsmiddage resten af året Fra på fredag og året ud kan du spise dig mæt i en treretters menu hos Instagram-venlige Lille Bakery hver fredag aften.

Lille Bakery kan uden overdrivelse siges at være gået hen og blevet et hipt bageri på rekordtid. På omkring et halvt års levetid er Lille Bakery blevet et navn, de fleste i København har hørt om, og flere har sikkert også taget turen forbi og mæsket sig i surdejsbrød og rabarberkompot.

Også Politikens cafékontrollant var i sommer en tur forbi. Der blev kvitteret med fem hjerter, og det lød bl.a., at »selv en forkælet cafégæst vil finde nye originale smagsoplevelser her«.

Hos Lille Bakery har man siden åbningsdagen i maj kunne købe sig til lækker morgenmad, frokost, brød og drikkelse dagen lang. Men fra på fredag kommer der en tilføjelse til denne liste.

Resten af året kan man hver fredag aften nemlig spise middag og drikke vin og drinks hos Lille Bakery.

Det tilbagevendende fredagsarrangement skydes i gang 9. november og fortsætter til og med fredag 28. december. Her vil der for 200 kroner (prisen for en madbillet) blive serveret forret, hovedret og dessert. Middagen vil finde sted om langborde, hvor maden vil blive serveret på store fade til deling omkring bordet.

På deres Instagram-profil skriver bageriet desuden, at der inden aftensmaden hver eneste gang vil være en oplevelses-overraskelse, som vil blive afsløret én uge før.



Holdet bag Lille Bakery består af Jesper Gørtz – der tidligere har arbejdet for bl.a. Noma og 108, kokken Mia Boland, der blandt andet har arbejdet på den svenske toprestaurant Fäviken og været souschef på 108, samt Sara De Lemos Macedo, som er biokemiker og har arbejdet som restauratør i Rio.

Fredagsmiddage hos Lille Bakery. Hver fredag året ud fra kl. 19. Refshalevej 213B, KBH. K.