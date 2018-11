Guide: Anmelderne anbefaler 6 gode spisesteder med pasta på menuen Er du pastasulten? Ibyens restaurant- og cafeanmeldere viser vej.

David A. Dyrholm Nielsen

Bar Pasta

Åh, den cacio e pepe. Jeg drømmer stadig om den. At kunne frembringe rendyrket velsmag med få ingredienser, er det italienske køkkens måske største triumf, og hos Bar Pasta på Nørrebro går de helt traditionelt til værks. Pecorino og parmesan omdannes under omrøring med pastavand og ristet sort peber til en tyktflydende sauce, der smyger sig om hvert et strå af velkogt spaghettoni i en møffet hinde af ostet herlighed. Skønt.

Bar Pasta. Vedbækgade 13, Kbh. N.









Wilhelm

Det ser måske mærkeligt ud med en vildtrestaurant midt i pastaguiden, men man skal ikke skue vildanden på fjerpragten. For bag komfuret på Wilhelm står svenske Kristofer Josefsson, der i en længere årrække har arbejdet i Italien. Derfor kan han tilsyneladende ikke dy sig for at snige en pasta ind hist og her, og der er ikke en finger at sætte på håndværket. Senest fik jeg gnocchi med morkler og timian, og der var skovbund og pinjetræer i hver en himmerigsmundfuld.

Wilhelm. Nikolajgade 18, Kbh. K.

Lærke Kløvedal

Barabba

»Findes det her sted???«. Min veninde, sangerinden, så sig vantro omkring, mens hun lykkeligt proppede spaghetti i munden uden at vide, at hun sad midt i restaurationsbranchens bedst gemte hemmelighed. Med et køkken, der har åbent til kl. 02 (!), indfrier Barabba sultne drømme og kræsne næser, når man har fri på skæve tidspunkter. Køkkenet er moderne italiensk og vanedannende, Riccardo Marcon (tidligere sommelier på Nomas 108) er en af byens bedste tjenere, og naturvinene er i en klasse for sig.

Barabba. Store Kongensgade 34, Kbh.

Mangia

Alt foregår i løb på Mangia, hvor de mandlige tjenerne ligner Versace-modeller fra 90’erne, og negronierne kastes over disken. Menuen skifter dagligt, men både gnocchi og tortellini er i høj kurs hos de trofaste stamgæster, der i fast pendulfart bevæger sig mellem Mangia og søsterrestauranten, den også altid glimrende Bevi Bevi. De dyre flasker findes i kælderen, og natten kan begynde.

Mangia. Bagerstræde 9, Kbh. V

Morten Hjortshøj

Gnam gnam

Vil du have ternet dug, Chianti-bastflasker i loftet og Eros Ramazzotti i højtaleren (og det kan man jo godt have brug for en gang i mellem) er Gnam Gnam på Amagerbrogade ikke stedet. Her er cafeteriastemning med plastikstole og store vinduer, og ægteparret Barbara og Roberto Ippolito synes primært at have én ting for øje: la cucina. Prøv deres mere end almindeligt lækre pasta all’amatriciana med svinekæbeflæsk eller carbonaraen, der skrues sammen til perfektion. Langt det meste er hjemmelavet, portionerne er store til prisen, og du er selv ude om det, hvis ikke du smager en dessert fra montren, hvor Roberto viser sine gedigne konditor-skills.

Gnam Gnam Pasta & Sweet. Amagerbrogade 146, Kbh. S.

Rufino’s Osteria

I 2016 rykkede et hold italienere ind i kælderlokalerne på Strandgade på Christianshavn, hvor restaurant Christian Firtal i årevis huserede. Med sig har de romerske retter og masser af genialt gode pastaretter, der dagligt skifter og fremgår af tavlen ved indgangen. Prøv for eksempel deres fettucine putanesca eller udgaven med safran, vilde svampe og parmigiano. Pastaretterne ligger på 130-180 kr., og portionerne er ikke store, så Rufino’s er langtfra byens billigste pastapusher. Til gengæld er både mad, vin og betjening ren amore.

Rufino Osteria. Strandgade 14, Kbh.