Carbonara-mania: Den italienske klassiker hyldes med kæmpe festival i Torvehallerne En ikonisk romersk spise fejres ved Carbonara Festival i Torvehallerne denne weekend. Det begyndte som en fiks idé, men så meldte 60.000 mennesker sig som gæster.

En hel festival dedikeret til ... en pastaret? Yes, den findes. I weekenden. Ved Torvehallerne i København.

Her afvikles Carbonara Festival, hvor en række italienske kokke rykker ind med pasta, guanciale (tørret svinekæbeflæsk, ikke bacon), æg, pecorino-ost og serverer den stolte romerske pastaret i læssevis. Ideen er italienske Luca Basiles. For tre år siden var den romerske civilingeniør udstationeret i København, hvor hans kolleger og danske venner blev ved med at spørge, om ikke han kunne lave en carbonara, de kunne smage.

Siden rejste han hjem til Rom, og inspireret af interessen i Danmark stablede han sammen med nogle venner en række pastaarrangementer på benene i hjembyen Rom i samarbejde med det italienske supermarked Eataly.

Men bacon og fløde er faktisk ikke de værste fejl, fol begår Lucile Basile, arrangør

Nu inviterer gruppen, der kalder sig Food Festival, for første gang til pastafest uden for Italiens grænser.

Interesseren har – mildt sagt – været grandissimo, siden Luca i begyndelsen af året oprettede en Facebook-begivenhed med titlen ’Carbonara Festival’.

Egentlig troede han, at han kun kunne samle »måske 100 mennesker«, men i løbet af få dage havde 60.000 mennesker meldt sig som interesserede.

Tres tusinde.

»Det gik virkelig viralt«, siger Luca Basile, der siden har forsøgt at finde det rette sted til begivenheden, der har ét hovedformål: at spise og hylde carbonara.

Egentlig havde han reserveret Øksnehallen på Vesterbro, men det blev alligevel for stort for en debuterende festival, tænkte han (ét er, hvor mange der trykker ’deltager’ på Facebook, noget andet, hvor mange der faktisk dukker op), så nu har gruppen allieret sig med Torvehallerne, hvor et 200 kvadratmeter stort telt vil være placeret fredag til søndag.

»Hvis bare der dukker 1.000 mennesker op i løbet af weekenden, er jeg glad«, siger han.

Carbonara a lla Danmark

I samarbejde med blandt andet den italienske københavnerrestaurant Brace og supermarkedet Supermarco vil 7-8 kokke byde på carbonara-portioner til priser, der starter ved 120 kr.

»Jeg ved godt, I spiser spaghetti til carbonara her, men spørger du en ægte romer, er carbonara med rigatoni«, siger han; de rørformede rigatoni er på menuen under festivalen, hvor der også hersker andre dogmer. Eksempelvis må kødet kun være guanciale, ikke pancetta eller bacon, der så ofte bruges. Og så er der fløden, for guds skyld ingen fløde.

»Men bacon og fløde er faktisk ikke de værste fejl, folk begår«, siger Luca Basile.

»I de seneste uger har vi bedt folk om at dele billeder af deres egne carbonara på Facebook, og det mærkeligste er alt det grønne, folk putter i. Tomater, grøntsager, persille, champignon«, siger han, men understreger samtidig, at det gode ved retten netop er, at man kan komponere den efter behag.

Carbonaraens oprindelse er uklar, men noget tyder på, at den først blev opfundet efter Anden Verdenskrig.

Den fremgår eksempelvis ikke af madmanifestet ’La cucina Roma’, som den italienske kok Ada Boni udgav i 1930.

Muligvis har retten fået sit navn fra det italienske ord for trækul, carbone, idet den tidligere ofte blevet serveret for de italienske kulsviere.

Ser du en særlig god grund til at kæmpe for carbonaraen i disse tider, hvor folk tænker grønt og low-carb, og pasta er udskældt?

»Jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad du mener. Er det noget, I går og tænker på?«.

Øh, ja, mange gør ...

»Ha, ha. Det må være den store forskel på vores lande. Det der er slet ikke en tanke hos os«, siger Luca Basile.

»Jeg tror, danskerne har brug for en pause fra det i weekenden«.

Foruden carbonara i store mængder vil der til festivalen også kunne købes italiensk vin, snacks og cannoli.

Carbonara Festival. 2.-4. nov. Torvehallerne, Frederiksborggade 21, Kbh. K.