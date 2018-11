Populært Westmarket-pizzeria åbner ny Vesterbro-restaurant med indbygget vinbar Pizzeriaet MaMeMi er rykket fra det nu hedengangne madmarket og til Mysundegade, hvor de parrer økologiske pizzaer med sommelier-udvalgt vin fra 300 italienske leverandører.

Det københavnske madmekka Westmarket blev som bekendt aldrig nogen større succes.

Det var nu ikke fordi, at maden fejlede noget. Men atmosfæren i det gamle Toves Galleri var svær at kæmpe med.

Efter Westmarkets endelige fallit er flere af restauratørerne rykket ud af arkaden og har opnået succes andetsteds i byen. Et af de steder er pizzeriet MaMeMi, som trods Westmarkets generelle upopularitet var ret populært og var en af de sidste boder til at rulle metalgitteret ned i det nu hedengagne madmarked.

Efter at pizzeriaet per 1. september lukkede og slukkede for biksen i Westmarket, har de fået ny adresse og rigtig restaurant-form i Mysundegade.

Her serverer de økologiske og sprøde pizzaer med sæsonens råvarer kombineret med et godt glas vin.

Pizzeria MaMeMi & Wine Bar, som stedet med sit fulde navn hedder, er nemlig ikke bare et hurtigt-ind-hurtigt-ud-pizzeria, men altså også en vinbar.

Bag MaMeMi er tre italienske herrer, hvoraf den ene, Danilo Barletta, er uddannet fra Alma Wine Acacemy i Parma og tidligere har været sommelier på den dengang tostjernede Michelin-restaurant Ristorante akke Scala i Milano.

Danilos bror, Fransesco Barletta, er mangeårig kok og har skabt stedets hemmelige pizzadejsopskrift, mens fætteren Daniel De Pierro er bestyrer og ligeledes har mange år i branchen bag sig.

Pizzaerne er takket være den hemmelige opskrift og en hævningstid på mindst 48 timer sprøde udenpå og bløde indeni, lover italierne bag, og er derudover helt igennem økologiske. Toppings skifter alt efter sæson, men den vegetariske pizza med tomatsauce og bøffelmozzarella samt supersællerten med kartoffel, bacon og rosmarin er på kortet året rundt, fortæller de til Ibyen.

Vinudvalget består af biodynamiske og økologiske vine samt naturvine fra mere end 300 italienske leverandører, og pizzaerne er sammensat således, at de smagsmæssigt passer til de forskellige vine. Hele november måned er der halv pris på alle stedets vine mellem kl. 22-23.

Pizzeria MaMeMi & Wine Bar. Åbent søn-tor kl. 17-00 og fre-lør kl. 16.30-02. Mysundegade 29, Kbh. K.