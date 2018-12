»Det er ganske opløftende tal«: Kulturhungrende og læselystne strømmer til bibliotekerne som aldrig før Besøgstallet på de danske biblioteker er steget siden 2010 og er i 2017 det hidtil højeste.

De læselystne strømmede gennem dørene til de danske biblioteker sidste år.



Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik.

Besøgstallet er steget siden 2010 og er i 2017 det hidtil højeste. I alt 38,3 millioner gange fik bibliotekerne besøg i løbet af 2017.

Det er en stigning på næsten en million i forhold til 2016.

»Jeg synes, det er ganske opløftende tal, som Danmarks Statistik netop har udsendt. Det viser, at folkebibliotekerne formår at følge med brugernes ændrede medievaner«, siger Danmarks Biblioteksforenings formand, Steen Bording Andersen, der desuden er S-byrådsmedlem i Aarhus Kommune.

Antallet af e-bogs-visninger blev næsten fordoblet fra omkring 1,6 millioner i 2014 til næsten tre i 2017.

Den opgørelse omfatter visninger alle digitale udlån, heriblandt både antal downloads, online læseadgang til e-bøger og digitale lydbøger.

Steen Bording Andersen erkender over for Ritzau, at konkurrencen kan være hård med diverse streamingtjenester og bog-apps.

»Men vi har nogle rigtig, rigtige gode biblioteksstreamningtjenester, som man let kan navigere rundt på. Og det er alt sammen af høj kvalitet«.

Ifølge Steen Bording Andersen afholder bibliotekerne langt flere arrangementer end tidligere, og det er også med til at generere mere interesse.

Dog er der nogle geografiske forskelle, som man håber kan blive mindre.

»Der er desværre et lidt broget billede, når man kigger rundt om i landet. Man kan ikke entydigt sige, at det går bedre i byerne end på landet eller omvendt«.

»Vi tror, at forskellen afhænger af, at nogle biblioteker har en mere fokuseret indsats, en god lokal bibliotekspolitik samt dygtige ledere«.

ritzau