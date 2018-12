Året rundt i teatret: Den bedste, den onde og den største fuser

1Den bedste: Den kroniske uskyld, Det Kongelige Teater

Inden Elisa Kragerup midtvejs i sæsonen overtog posten som direktør for Betty Nansen Teatret, fik hun med ’Den kroniske uskyld’ sat et lysende punktum for karrieren som førende instruktør på Det Kongelige. En lille stor forestilling, der viste hendes sans for at sætte nyt liv i klassikerne og få kroppen til at tale – med en menneskelighed, der trænger igennem hvad som helst. Totalt udsatte på den lille intime scene rykkede skuespillerne ind på livet af publikum, der sad bænket hele vejen rundt om på klos hold. Vi kunne nærmest lugte ungdommens uskyld, sårbare længsler og ustyrlige livsappetit. Ligesom Morten Hee Andersen og Simon Bennebjerg som Tore og Janus balancerede overgivent langs publikumsrækkerne, var forestillingen en inderligt medrivende balancegang gennem ungdommens farligt forjættende land. Kragerup, der også før har overført romaner til scenen, har imidlertid på Betty Nansen lagt ud med at knytte en husdramatiker, Line Knutzon, til stedet. Et løfterigt signal i en sæson med kritik af de store teatres satsen på film og romaner, mens dramatikerne er på standby.

serie Årsstatus Politikens kritikere ser tilbage på 2018 og skriver om nogle af de højdepunkter og tendenser, der har kendetegnet året. I dag skriver Monna Dithmer om teater.

2Den største fuser: Aladdin, Det Kongelige Teater

Foto: Emilie Therese

Når Det Kongelige kan stå for både det bedste og den største fuser, er det tegn på, at der i hvert fald er liv i foretagendet. Det var et sats at få rebelske Christian Lollike til at give sig i kast med Oehlenschlägers romantiske lystspil ’Aladdin’. Forventningerne var høje, efter at han sidste år skabte et rablende radikalt pletskud med Holbergs ’Erasmus Montanus’ på Aarhus Teater. Men hans take på det orientalistiske versedrama om ’naturens muntre søn’ blev en skuffende fuser. En træls identitetspolitisk diskussionsklub, hvor Oehlenschlägers tekst fik fingeren af skuespillere, der brød ud af deres roller for at brokke sig over politisk ukorrekthed. Løsslupne provokationer uden samlende tanke. Nok er Lollikes vilje til konstant at søge nye veje livgivende for teatret, men en sæson, hvor han havde gang i hele fire produktioner, viste altså, at selv en mand med hans produktivitet kan ende med at flade ud.

3Den onde: Richard III, Husets Teater

Foto: Henrik Ohsten Rasmussen

Mens 2018 blev oversvømmet af #MeToo-bølgen, var det mandedramaerne, der bredte sig i teatret: ’Peer Gynt’, ’Kongens fald’, ’Pelle Erobreren’, ’Aladdin’, ’Faust’, ’Svejk’, ’Biedermann og brandstifterne’. Dog var det på Husets Teater Tammi Øst, der spillede magtuhyret Richard III – forrygende godt og indtrængende ondt, uden at det handlede om køn. Dog med den feministiske pointe, at hun ligesom Richard med puklen som kvinde har den forkerte krop til at kunne udfylde magtens jakkesæt. Men det, der gjorde Richard til en superskurk af i dag i instruktøren Jens Albinus’ Shakespeare-koncentrat, var netop evnen til at performe sig ud af hvad som helst, om der så skulle forføres, myrdes eller holdes tale. Direkte henvendte Richard sig til os, som var vi hans fortrolige – eller medskyldige. En nærgående demonstration af, hvordan en tyran kommer til magten: Kun fordi vi bakker ham op! Det ondeste af det hele var, hvor meget denne Richard i al sin tilforladelige fremtoning lignede os selv.