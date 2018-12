Lucia Odoom anbefaler: Her er de 10 bedste album fra 2018

1.Rosalía – El Mar Querer

Den catalanske sangerinde Rosalía er blevet udråbt til at være en fornyer af flamencogenren og har udgivet årets mest spektakulære album. Hun synger med stor mystik og indlevelse om jalousi og ubrydelige forbandelser, og hun blander på opfindsom vis motorcykellyde, sirener og elektronisk musik med gamle sigøjnermusiktraditioner.

2.Blood Orange – Negro Swan

Devonte Hynes bliver kaldt New Yorks sidste boheme. I år har han udgivet et stærkt moderne soulalbum, som er en underspillet, politisk og rørende hyldest til verdens smukke og udstødte sorte svaner.

3. Yo la tengo – There’s a Riot Going On

Indierock-gruppen Yo La Tengo er lydliggørelsen af omsorg. Trioen består af ægteparret Ira Kaplan og Georgia Hubley og bassist James McNe. ‘There’s a Riot Going On’ er trøstende og meditativ instrumental poesi midt i en polariseret tid.

4. Sophie – Oil of Every Pearl’s Un-Insides

Det skotske queerpopfænomen Sophie er transkønnet. Hendes musik udtrykker en futuristisk og kompliceret menneskelighed, hvor alle seksualiteter flyder sammen. ’Oil of Every Pearl’s Un-Insides’ er som at blive vendt på vrangen. Det er det eneste album, jeg har grædt til i år, fordi lyden var så overvældende.

5. Lucy Dacus – Historian

»Første gang, jeg smagte et andet menneskes spyt, fik jeg et hosteanfald«, lyder allerførste strofe, der bliver sunget på singer-songwriter Lucy Dacus album ‘Historian’. Hver eneste sang på hendes andet album er små melodiske cliffhangers.

6.Clarissa Connelly – Tech Duinn

Som navnet antyder, er komponisten Clarissa Conelly født i Skotland, og hun bruger sin baggrund, når hun inddrager keltisk mytologi og alverdens klassiske instrumenter i sine kompositioner. Hendes stemme er hypnotiserende og giver undertegnede lyst til at læse hendes sange som romaner.

7. Sugar – no sex only feelings

Nikolaj Jakobsen er manden bag Sugar og manden bag pulten til nogle af Københavns mest interessante technofester. Sugar lyder som et knust hjerte, der hamrer amok og åbenbart også så højt, at de internationale musikmedier har et godt øje til den danske techno-undergrund.

8. Noname – Room 25

Fatimah Nyeema Warner er kvinden bag det beskedne pseudonym Noname. Hendes hiphop er alt andet end anonym. Hun fortæller med en stor poetisk indlevelse og ømhed om det voldsramte Chicago, hun er vokset op i.

9. First Flush – Spira

Det danske undergrundsband First Flush har med deres fjerde album, ‘Spira’, begået et af årets mest originale danske udgivelser, der blander country og syntetisk følsom R’n’B. Det stærkeste nummer, ‘Laissez Faire’, er beviset på, at den danske undergrund står for den absolut mest interessante popmusik, som de burde spille på P3.

10. Earl Sweatshirt – Some rap songs

Earl Sweatshirt er den eneste rapper, der giver mig lyst til at gå i gang med et hverdagsmisbrug af pot. Hans snøvlede talestrøm og vers er humørsyge, skæve og forvrængede. Man sidder bare der i tågen med ham, mens han fortæller om at have mistet sin far. Hans korte beretninger om livets rus, spøgelser og depressioner sidder fast i tøjet, efter man har hørt hans 15 sange.