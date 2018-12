Anmelderne anbefaler: Her er Alexander Vesterlunds 10 favoritalbum fra 2018

1. Julia Holter – Aviary

Jeg er langtfra blevet færdig med Julia Holters ’Aviary’, jeg aner ikke, hvad hun har gang i, men jeg ved, at jeg bliver ved med at synke dybere ned i hendes avantgardistiske pop. Først virker Holters univers teoretisk og svært at bevæge sig i, men langsomt optager man dets love, og så er man fanget. ’I Shall Love 2’ er en moderne klassiker, der lyder som Velvet Underground på en indisk ashram i rummet.

2. Beach House – 7

Beach House har altid været musik til teenageværelset, men lyden er også så stor, at væggene kollapser, og den lyttende sidder vægtløs tilbage i et svimlende stort og uklart rum. På ’7’ kan man godt gå på opdagelse, men til syvende og sidst opdager man bare, at man har bevæget sig rundt i ring, omringet af store, lysende synthflader og Alex Scallys guitar, med nok af massive højdepunkter at knytte sig til undervejs.

3. Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino

Når jeg har spillet den nye Arctic Monkeys for folk, har de straks spurgt nysgerrigt, hvad det var, og når svaret er Arctic Monkeys, indtræder skuffelsen. Som om bandets lidt flabede og drengede, ærkebritiske image hænger ved. Men hvad pokker er der lige sket for Alex Turner, hans lange hår og excentriske og sexede 70’er-lyd? Den er diffus, sangene svæver mere avanceret. Et album, man bør tage med sig til månen.

4. Kacey Musgraves – Golden Hour

Kacey Musgraves’ fjerde album er et moderne mesterværk i countryen. Mere poleret end skramlet, men med sødmefulde, småpsykedeliske og perfekt skårede popsange, der ledsages af tekster, der er banale på den kloge måde. Genrerne er et stort og åbent landskab, hvor meget kan ske og også sker. Hvordan det ville lyde, hvis Sade lavede en countryplade? Cirka sådan her.

5. Iceage – Beyondless

Det ville være forkert at sige, at Iceage er blevet voksne; dertil er de stadig for ukueligt selvsikre og livstrætte – på den unge måde. Men deres fjerde album, ’Beyondless’, har referencer til Beckett, og med modige eksperimenter i studiet har punken fået et psykedelisk skær. Med indfald af klassisk og fri jazz blandet med årtiers mytologier og rockhallucinationer står genrernes grænser smukt for fald.

6. Soccer Mommy – Clean

Bedst, som man tænker, at rock og indie er et levn fra fortiden, kommer en 20-årig og er ligeglad med, hvad andre siger, med sin egen ungdommelige version. Sophie Allisons sange er bekendende og skrabede, smukke og sarte, med et genialt øre for melodien. Lyden er lo-fi, sangene er friske, og man hører en afdæmpet elektrisk guitar bryde sammen om Allisons lige så skrøbelige som skarpe vokal.

7. Mitski – Be The Cowboy

Sangene på japansk-amerikanske Mitskis suveræne femte album, ’Be The Cowboy’, er spændt ud mellem et savn efter at høre til og en uvilje mod at stå stille. Mens Mitski har skruet ned for den skramlende 90’er-guitar, er der åbnet op for et syntetisk og smittende popunivers. Drivkraften er en rastløs energi, der fryses fast som sange, man kan se som skulpturer af is.

8. Father John Misty – God’s Favorite Customer

Man kan godt få nok af Father John Mistys manerer og ironiske kulturkritik, af hans livstrætte narcissisme, og jeg hader egentlig at have ham med på listen. Men på ’God’s Favorite Customer’ træder han ikke bare i karakter som rockens morbide førsteelsker, en fortvivlet prædikant for den kuldsejlede kærlighed. Inderligheden leveres også med paraderne oppe og med nogle skidegode tekster. Hvad kan man gøre?