Her er tiltagene: Kampen mod falske nyheder bliver kæmpet med avisannoncer, faktatjekkere og regulering I Frankrig har politikerne for nylig vedtaget en lov, der skal sætte en stopper for falske nyheder i tiden op til demokratiske valg. Den er kun et eksempel blandt mange initiativer i kampen mod fake news.

Russiske netkrigere spredte politiske løgne i hobetal om Hillary Clinton og Donald Trump op til og under præsidentvalget i USA i 2016. Det foregik især på Facebook, Twitter og andre sociale medier, og fænomenet kom i den grad bag på omverdenen. Læs også: Regeringen frygter russisk indblanding i den kommende valgkamp Siden har politikere, medier, civile organisationer og ikke mindst de sociale medier selv forsøgt at sætte en stopper for alle dem, der fylder internettet med fake news og anden misinformation i forsøget på at skabe forvirring og splid. Her er en række af de tiltag mod misinformation, der er dukket op siden præsidentvalget:

Facebook indrykkede forud for den britiske afstemning om landets medlemskab i EU en række helsidesannoncer i de største britiske aviser med råd til vælgerne om, hvordan man bedst spotter falske nyheder på sociale medier. Facebook har gjort det samme i Frankrig. I Danmark præsenterede regeringen i september en handlingsplan med 11 punkter til bekæmpelse af udenlandsk påvirkning af danske valg. Blandt andet nedsætter regeringen en ny task force, der skal koordinere kampen mod misinformation på tværs af ministerier, ligesom Udenrigsministeriet vil bruge flere ressourcer på at opfange misinformation. »Hvis du gerne vil søge efter konspirationsteorier eller løgne om Mette Frederiksen, er du i din gode ret til det« I forbindelse med det kommende Folketingsvalg i Danmark har Facebook indgået et samarbejde med Mandag Morgen, som skal faktatjekke historier for det sociale medie. Under valg i USA og flere andre lande har Facebook tidligere allieret sig med uafhængige faktatjekkere. Google har også lignende initiativer. I Frankrig har parlamentet for nylig vedtaget en omdiskuteret lov, som skal slå ned på falske nyheder tre måneder forud for demokratiske afstemninger. Loven gør det muligt for politiske partier og andre at indbringe det, de oplever som manipulerende historier, for en domstol, som så vil gøre kort proces. European Broadcast Union, Reporters Without Borders og en stribe andre internationale medieorganisationer er gået sammen om initiativet Journalism Trust Initiative. Målet er at udvikle et stempel eller en anden form for certificering, som skal pryde de medier, der lever op til en række minimumsstandarder, så brugerne får lettere ved at skelne mellem informationer og nyheder, der holder, og dem, som ikke gør. I Norge er aviserne VG og Dagbladet gået sammen med public service-stationen NRK om projektet og hjemmesiden Faktisk.no, som er sat i verden for at bekæmpe falske nyheder. Hjemmesiden skal fungere som en uafhængig faktatjekker, der både skal se politikere, medier og andre offentlige stemmer efter i påstandene.