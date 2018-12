En prins, en prinsesse og en formodet svindler fra Hvidovre: Se, hvilke ord vi danskere googlede mest i 2018

Nu kan vi endnu en gang få adgang til at se, hvilke ord og sætninger vi danskere har søgt efter på Google i det snart forgangne år. Søgemaskinen har nemlig offentliggjort deres tilbagevendende oversigt over årets mest populære søgninger.

Og hvad var så det mest søgte ord i Danmark? Det var såmænd ’vm’.

Givetvis det i fodbold, hvor Frankrig endte med at vinde sejren over Kroatien. Og faktisk er ’world cup’ også et af de mest søgte ord på verdensplan, viser analysen.

Resten af den danske top-10-liste er præget af søgninger på nogle af de store berømtheder, der er gået bort i løbet af året.

Således ligger Kim Larsen på nummer 2, Prins Henrik på nummer 4, dj’en Avicii på nummer 5 og rapperen XXXTentacion på nummer 8.

Derudover har mange børn og forældre tydeligvis været bekymrede over det uhyggelige fænomen Momo. Den anonyme og uhyggeligt udseende persona, der i andre lande har fået børn til at begå selvmord ved at true dem til mangt og meget via sms og Messenger. Momo ligger som nummer 3.

Og så har den formodede storsvindler Britta Nielsen fra Hvidovre nået at snige sig ind på en 10.-plads.

Fokuserer man alene på elektronik, har vi søgt mest på ’ventilator’ og ’aircondition’, hvilket nok ikke kommer som nogen overraskelse oven på sommerens usædvanligt mange varme og solrige dage.

