Nyt om verdens mest eftersøgte kunstværk: Blev det alligevel ikke ædt af svin, og vil det virkelig dukke op før jul?

Til oktober vil vi kunne markere et mærkeligt jubilæum, når Caravaggios maleri ’Jesus fødsel med Frans af Assisi og Sankt Laurentius’har været forsvundet i et halvt århundrede.

Det ligger fortsat helt i toppen af FBI’s Most Wanted-liste, og indimellem dukker nye informationer op om, hvor det mon kunne befinde sig. Lige nu leger kunstskribent Jonathan Jones fra den britiske avis The Guardian for eksempel med tanken om, at det kunne dukke op før jul.

En oktoberdag i 1969 trængte to tyve ind i San Lorenzo-kirken i Palermo på Sicilien og skar det 360 år gamle maleri ud af rammen. Det stod efterhånden klart, at den sicilianske mafia Cosa Nostra var hjernen bag, og siden har en række mafiafolk under afhøring leveret forskellige mere eller mindre troværdige forklaringer.

Tidligere i år oplyste præsidenten for den italienske Antimafiakommission, Rosy Bindi, at der var et gennembrud i sagen, og at maleriet via Schweiz skulle være endt i Østeuropa. Det er den udvikling, som den engelske avis optimistisk henviser til.

Ingen har lyst til at være lyseslukker i denne nattemørke tid, og alt nyt er godt nyt, når det gælder altermaleriet.

For en af de mere deprimerende teorier om maleriets skæbne er, at det er gået til grunde. Et tidligere medlem af Cosa Nosa, Gaspare Spatuzza, har tidligere fortalt myndighederne, at han har fået fortalt, at det i 1980’erne blev opbevaret i en lade, hvor det blev ædt af rotter og svin og til sidst brændt.