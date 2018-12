Forsvundet tegning af mestermaler fundet i en antikvarboghandel

En skotsk ægtepar købte en indrammet tegning for 75 pund. Den viste sig at være forlægget til et berømt værk af Rossetti og er nu kommet på museum.

Det er noget, vi er mange, der går og drømmer om.

Man går forbi sit lokale antikvariat eller loppemarked. Man kigger lidt rundt, måske roder man i en kasse, så får man øje på noget, man gerne vil eje, og køber det for en slik. Snart viser det sig, at der er tale om noget, som connaisseurer ville give deres højre arm for at eje.

Kort fortalt er det, hvad et skotsk ægtepar har oplevet. Den indrammede tegning, som lady og sir Batchelor købte i 1956 i deres lokale antikvariat i Edinburgh for 75 pund, er en tegning af den britiske kunstner Dante Gabriel Rossetti (1828-82). Det skriver The Guardian.

Rossetti, der var en af de berømte prærafaelitter, arbejdede på selve maleriet ’Pia de Tolomei’ fra 1868 og de næste 13 år frem.

Ifølge den engelske avis mødte han modellen Alexa Wilding ved et tilfælde i London og blev betaget af hendes ansigt og rødbrune hår. I løbet af de år, han arbejdede på værket, udskiftede kunstneren dog sin oprindelige model med en anden kvinde, Jane Morris, som han var blevet forgabt i.

Selve maleriet skal man helt til USA for at se. Det tilhører i dag Spencer Museum of Art, University of Kansas. Men tegningen udstilles indtil begyndelsen af marts på The Fitzwilliam Museum i Cambridge, som har fået doneret dele af det skotske ægtepars kunstsamling.