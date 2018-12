Københavns ældste kirke er blevet fundet under Rådhuspladsen

De seneste år er skeletter fra 1.000 tallet dukket op i jorden under Rådhuspladsen i København i forbindelse med metrobyggeriet. Nu har arkæologerne fundet formen, hvori den store klokke til kirken blev støbt.

Lyden af kirkeklokker har lydt for omkring 1000 år siden på det sted, hvor den nuværende Rådhusplads i København ligger. Området, som man tidligere var overbevist om lå helt øde hen, var præget af leben og aktivitet allerede ved vikingetidens slutning og i den tidlige kristne periode i Danmark omkring år 1030-1050.

Det bekræfter ny datering af gravene og fundet af en metalstøbeform, som er dukket op i den lerholdige jord på pladsen under en arkæologisk udgravning foretaget af Københavns Museum i forbindelse med en ledningsføring.

»Fundet af klokkestøberiet fortæller os, at vi med sikkerhed har fundet Københavns ældste kirke på området«, siger Jane Jark Jensen, museumsinspektør ved Københavns Museum.

Man ved, at særligt tilkaldte klokkestøbere i den periode i middelalderen støbte kirkeklokkerne, der hvor selve kirken lå. Det var en proces, der var både »dyr og besværlig«.

»Klokkestøberiet peger på en initiativtager til kirkebyggeriet, der har haft pondus og penge«, siger museumsinspektøren.

Dermed har vi fået det afgørende bevis på, at der fandtes en by af betydelig størrelse, før Absalon ankom, anlagde sin borg og gik over i historien som hovedstadens grundlægger.

Tegn på egen kirke

I 2011 stod arkæologer fra Københavns Museum på Rådhuspladsen ved H.C. Andersens Boulevard og observerede rutinemæssigt, da skovlen på en af Metroselskabets gravemaskiner pludselig kvaste et kranium. Da arkæologerne undersøgte jorden, fandt de til deres store forbløffelse 11 grave.

For præcis et år siden fandt arkæologerne 20 grave med skeletter under asfalten, hvor busbanerne tidligere løb, og i løbet af foråret og sommeren dukkede yderligere 40 grave op samme sted.

Opdagelsen af de mange grave pegede indirekte på, at der kunne have været en kirke, men selve kirken så man ikke spor af.

I april offentliggjorde museet så, at man havde fundet et stenfundament, som måske, måske ikke kunne have været fundamentet til en kirke, men mere turde man ikke konkludere på daværende tidspunkt.

»Vi havde selvfølgelig fundet gravene og et stykke stenfundament, men om det sidstnævnte kunne tolkes som en kirkebygning, vil der kunne sættes spørgsmålstegn ved. Fundet af klokkestøbergruben fortæller os, at der har været en kirke på stedet«, siger Jane Jark Jensen.

Ikke et beskedent fiskerleje

Beviset på, at der har ligget en kirke på den nuværende Rådhusplads, hiver ikke bare tæppet væk under myten om, at biskop Absalon grundlagde den senere danske hovedstad, hvor der lå ’et beskedent fiskerleje’, som man ellers har kunnet læse.

En anden udbredt antagelse har været, at København i 1000-tallet var så minimal, at byen reelt lå bag en lille hesteskoformet voldgrav, som arkæologer tidligere har fundet spor af, og som løb mellem de nuværende Mikkel Bryggers Gade, Vestergade og Gammeltorv.