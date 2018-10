Arkæologerne har også fundet flere grave, hvor den døde er lagt under en stensamling. Vi kigger på nogle enorme sten, hvorunder et kvindeskelet ligger.

»Hun ligner bestemt en, som man ikke ønskede skulle dukke op igen til sit eget gravøl. Man har måske troet, at der kunne ske noget, hvis hun fik mulighed for at kravle op af graven. Man kan have forsøgt at undgå gengangeri, eller måske har hun forbrudt sig mod noget i samfundet, og det her er straffen«, siger Ole Kastholm og tilføjer:

»Men det er gisninger. Vi skal nu forsøge at kvalificere de opdagelser, vi sidder med, kigge på fænomenernes udbredelse og se, hvilke mønstre der viser sig. Vi har nu et enormt analysearbejde foran os«.

Her på gravpladsen tyder det på, at det hovedsagelig er kvinder, der ligger begravet, mens der kun er fundet enkelte mandeskeletter. Det viser i hvert fald de foreløbige kønsbestemmelser, som lavet ved at kigge på typen af gravgaver og skeletternes kranier og hofter. For at kunne være mere sikre, er arkæologerne nødt til at få foretaget en biologisk analyse af skelettet og en kønsbestemmelse ved hjælp af dna-analyse, fortæller Ole Kastholm.

»Vores tolkninger af, om det er en mand eller kvinde, der ligger i en grav, har traditionelt baseret sig på typen af gravgaver, der lå i graven. Populært sagt: Var det en synål, måtte det være en kvinde. Var det et sværd, måtte det være en mand. Men det har vist sig ikke altid at passe. Tolkningen er langt hen ad vejen et resultat af, at arkæologien blev skabt som videnskab under indflydelse af 1800-tallets borgerlige kønsnormer«.