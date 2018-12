Serie

Influencerne

I takt med de sociale mediers indtog er hundreder af danske influencere begyndt at dele ud af sig selv og deres hverdag.

De har så stor udbredelse, at virksomheder betaler dem for at anbefale os ting. Men Forbrugerombudsmanden kritiserer, at det er svært at skelne mellem, hvad der er oprigtigt, og hvad der er betalt.

Politiken undersøger i denne serie, hvem influencerne er, hvordan de arbejder, og hvordan de påvirker mediebranchen omkring dem.

