Næsten en halv million ser med, når Filippa og Isabella danser på TikTok

Influencere findes på mange forskellige platforme og har forskellige udtryk alt efter, hvornår og hvorfor de er endt, hvor de er. Filippa og Isabella dansede mest for sig selv på TikTok, men pludselig ville mange andre også gerne se med. Det er dog svært at få tid til det, når man også går i skole.

Filippa Griff Blom-Hansen og Isabella Garber er blandt mange danske børn kendt for deres profil på det sociale medie TikTok. Her laver de korte dansevideoer med hjemmelavede koreografier. De ville egentlig bare prøve det af, men projektet greb om sig.

Serie Influencerne I takt med de sociale mediers indtog er hundreder af danske influencere begyndt at dele ud af sig selv og deres hverdag. De har så stor udbredelse, at virksomheder betaler dem for at anbefale os ting. Men Forbrugerombudsmanden kritiserer, at det er svært at skelne mellem, hvad der er oprigtigt, og hvad der er betalt. Politiken undersøger i denne serie, hvem influencerne er, hvordan de arbejder, og hvordan de påvirker mediebranchen omkring dem. Læs alle artikler i serien her.

Virksomheder bruger influencere til at markedsføre deres produkter som aldrig før. Men alt efter hvad man gerne vil sælge skal man bruge forskellige typer af influencere.

Nogle kommer fra en kendis-verden, nogle går benhårdt efter det, mens andre mere eller mindre tilfældigt er blevet profitable på noget de allerede var i gang med.

Fælles for dem alle er, at det ifølge Forbrugerombudsmanden og flere eksperter kan være svært at skelne mellem, hvornår influencerne mener noget oprigtigt, og hvornår deres holdning er betalt af en virksomhed.

Filippa Griff Blom-Hansen og Isabella Garber er med over 440.000 følgere på TikTok blandt Danmarks største influencere i deres aldersgruppe.

»Lige pludselig fik vi mange følgere, og så kunne vi se, at det kunne blive til noget. Vi havde ikke rigtig tænkt på, at det kunne underholde andre også«, siger Filippa Griff Blom-Hansen.

De blev en del af bureauet Hippo, der repræsenterer influencere og stabler samarbejder på benene mellem de to 13-årige og virksomheder, der gerne vil nå ud til deres følgere.

Forventningspres

For eksempel Danmarks Radio, der ville gøre talentprogrammet ’X Factor’ mere relevant for børn og unge og derfor hyrede Filippa Griff Blom-Hansen og Isabella Garber til at komme til liveshowet og omtale det på TikTok og Instagram. Så nu er det blevet lidt mere end bare en leg.

»Det er lidt svært at få tid til det hele, når vi går i skole, men det er virkelig fedt at være til alle mulige arrangementer«, siger Isabella Garber.

På Instagram følger 14.000 brugere deres profil, der primært er en kollage af billeder af de to. De er også begyndt at lave videoer på YouTube med udfordringer og konkurrencer, skønhedstips og tøjanbefalinger til indtil videre 12.000 følgere. Den samlede skare af mennesker, der ser med, blev en overgang et pres for de to, der hele tiden syntes, at de skulle lægge noget op.

Men nu prøver de at være influencere på en måde, der giver tid til andre ting også. Som at være sammen som veninder uden at være på arbejde.