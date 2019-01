De voksne er bekymrede, men teenagere siger selv, at de får tættere venner på de sociale medier

»De unge kender ikke til alternativer. De er vant til at mødes med deres venner på de sociale medier. Men det er ikke det samme som, at de ikke ville få meget mere ud af at pleje deres venskaber og møde andre mennesker i den virkelige verden. Det er et problem, at de unge i dag er nødt til at være på disse platforme konstant for at holde deres venskaber ved lige«.

At de unge oplever at blive knyttet tættere sammen med deres venner på de sociale medier, hænger desuden dårligt sammen med de stadig flere helbredsundersøgelser, som viser, at mange unge i dag er ensomme og eller på anden vis lider under dårlig trivsel, siger Imran Rashid. Den seneste store nationale sundhedsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser for eksempel, at hver femte unge føler sig ensom.

»Der er bare forskel på at få en trøsteemoji og et reelt kram. Og når man bruger al sin tid på sociale medier, kan man ikke også være til stede med sine venner fysisk«, siger han.

I den amerikanske undersøgelse giver de adspurgte unge da heller ikke indtryk af, at deres digitale sociale liv er uden problemer.

Knap hver anden af de amerikanske teenagere føler sig ramt af al den dramatik og ballade, de møder på Snapchat og andre platforme. Og cirka en lige så stor andel føler sig nødsaget til at publicere lækre billeder og smarte beskeder, der får dem til at tage sig godt ud over for vennerne.