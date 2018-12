Top ti over årets danske arkæologiske fund: Hidtil hemmeligholdt fund af kulttempel med våben og guld napper førstepladsen

Midt på en stor mark nær Fæsted uden for Ribe har arkæologer fra Museet på Sønderskov i al hemmelighed udgravet en kultisk bygning fra jernalderen, der har vist sig at indeholde et exceptionelt stort antal våben foruden guld og en bronzebeslået vogn.

Det arkæologiske fund, der ifølge Slots- og Kulturstyrelsen er af international karakter, har været holdt hemmelig af frygt for, at folk ville dukke op om natten og plyndre fra udgravningen og forstyrre arbejdet. Onsdag forlod museets folk udgravningen efter små ti uger i felten. så det nu kan offentliggøres. Samtidig er kultbygningen strøget helt til tops af Slots- og Kulturstyrelsens hitliste over de vigtigste danske arkæologiske fund for året 2018, som offentliggøres i dag, torsdag.

»Hvert år er der et eller to fund, der slår benene væk under os, og i år er det kultbygningen. Der er ganske få i Norden, men vi har ikke set sådan en dokumenteret før i Danmark fra denne periode. Her står vi med templet gravet frem og kan se de mange fantastiske genstande, der er kommet op af jorden«, siger specialkonsulent Anne Nørgård Jørgensen fra Slots- og Kulturstyrelsen.

I kultbygningen, der er fra cirka år 150-450 efter vores tidsregning, har man formentlig ofret til fordel for guderne – måske Odin. Nær dørene har arkæologerne fundet omkring 45 lansespidser og cirka 4-5 spydspidser samt to sværd, mens man ved andre stolper har to gulddepoter.

»Der er tale om en meget stor ornamenteret halsring i guld, der er brudt itu, og derudover har vi småstykker af guld. Men det er faktisk våbnene, der har overrasket os. Der er fundet et meget stort antal våben, og det er meget sjældent«, siger museumsinspektør Lars Grundvad fra Museet på Sønderskov, der endnu ikke havde hørt nyheden om kåringen af kultbygningen, da Politiken ringede ham op:

»Fedt, fedt, fedt. Det glæder mig!«, siger han.

Flere grave

På årets top ti finder man også fundet af omkring hundrede rige grave fra yngre romersk jernalder ved Roskilde, et velbevaret skibsvrag i Køge og Københavns ældste kirkegård, der er dukket op under Rådhuspladsen.

Den sydvestjyske kultbygning blev fundet af et detektorhold ved navn Team Rainbow Power, da de undersøgte marken lidt syd for Stavsager Høj nær Fæsted i februar 2018. En detektor begyndte at give lyd fra sig, nogle genstande dukkede op af jorden, og museet blev hidkaldt. Ved den lejlighed foretog arkæologerne en mindre undersøgelsen, men først da man havde fået finansieret arbejdet i efteråret, gik den egentlige udgravning i gang.

Foruden de halvthundrede våben i bygningen har man også fundet stykker af omkring hundrede våben på marken udenfor. Det var ligeledes udenfor, at man fandt bronzevognen, som har været afbrændt.

Kun i Sorte Muld på Bornholm og ved Uppåkra nær Lund i Sverige har man set tegn på samme kultiske aktivitet, mens templer endnu nærmest kun kendes fra Lund, forklarer Lars Grundvad.

»Det, vi kan se, er, at man har haft en uhyggelig glæde ved at ødelægge de værdifulde genstande. Det er sket som led i nogle kultiske ritualer, vi overhovedet ikke forstår mere«.

Museumsinspektøren tilføjer:

»Vi begynder nu at forstå, hvornår og hvordan det er sket, og nu skal vi til at forstå hensigten. Hvad man har tænkt, når man har destrueret sine ting«.