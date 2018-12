Kulturministeren: Vi kommer ikke til at tage flere penge fra kulturen

Finanslovsaftalen med Dansk Folkeparti sætter en stopper for yderligere besparelser på kulturområdet. Over de næste fire år er der faktiske et lille overskud sammenlignet med 2018.

De store og udskældte besparelser på kulturområdet er stoppet. Samlet bliver der i løbet af de næste fire år faktisk tilført lidt flere penge, end der bliver taget – 17 millioner kroner for at være helt præcis. Det viser en opgørelse fra Kulturministeriet.

Selv om de statsligt støttede kulturinstitutioner fortsat skal spare 2 procent om året, bliver pengene dermed brugt på kultur igen.

»Skuden er vendt. Det er et nyt kapitel, vi åbner, der er håb for fremtiden«, siger kulturminister Mette Bock (LA).

Hun erkender, at kulturen fra 2016 til 2018 har været udsat for en samlet besparelse på en halv milliard kroner. Det er sket, fordi kulturinstitutionerne er blevet pålagt en besparelse på 2 procent om året. Penge, som regeringen, ifølge ministeren, har brugt på sundhed, uddannelse, ældre med videre. Og den halve milliard får kulturen ikke tilbage, ligesom kulturen fortsat vil have færre penge end i 2015.

»Men nu ligger der en ramme, som betyder, at kulturen ikke mister noget yderligere de næste fire år«, siger Mette Bock.

Fra og med næste års finanslov bliver pengene – det såkaldte omprioriteringsbidrag – faktisk brugt på omprioriteringer inden for kulturområdet, fremhæver ministeren.

For eksempel er der afsat 150 millioner kroner til et nyt Vikingeskibsmuseum i Roskilde, ligesom flere af de store statslige kulturinstitutioner også får en del af pengene tilbage til særlige initiativer eller fokusområder.

Her viser opgørelser fra ministeriet, at Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, landets symfoniorkestre og de kunstneriske uddannelser får omkring halvdelen af omprioriteringsbidraget tilbage de kommende år.

Det sker, fordi de store statslige institutioner har råbt højt om, at de ikke længere kan få tingene til at hænge sammen, når de fortsat skal finde besparelser på 2 procent om årligt.

»Det har vi lyttet til«, siger Mette Bock.

Opgørelsen fra ministeriet indgår som en del af en række svar fra kulturministeren til Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, om besparelserne på kulturområdet.

Han anerkender, at regeringen med den nye finanslov har indstillet besparelserne.

»Og det er positivt«, siger han.

Men Mogens Jensen fremhæver, at kulturen aldrig burde være pålagt besparelsen på en halv milliard kroner fra 2016 til 2018, når Danmark for længst var ude af finanskrisen. Og han mener fortsat, at det er stærkt kritisabelt, at regeringen fastholder de årlige besparelser på 2 procent på en række kulturinstitutioner, som ikke længere kan få tingene til at hænge sammen.

»Ministeren må tage ansvaret for, at eksempelvis Statens Museum for Kunst er tvunget til at begrænse åbningstiderne og indsatsen over for børn og unge, og at Nationalmuseet har været tvunget til at nedlægge hele industrialiseringen som forskningsområde«, siger han.

Mogens Jensen fremhæver, at hvis man trækker den kulturinstitution, som flest danskere bruger, nemlig DR, med ind i billedet, sparer regeringen alene her 750 millioner kroner de kommende år.

»Denne her regering har skåret historisk hårdt på kulturen og gør det fremadrettet også på radio- og tv-tilbuddet«, siger han.